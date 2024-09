Apple Watch uratował życie kobiety w ciąży i jej dziecka

Mały, a wielce przydaty i przede wszystkim bohaterski. Użytkownicy twierdzą raz po raz, że Apple Watch ratuje ich zdrowie i życie. I choć ten cichy bohater ma już wiele tego typu historii na swoim koncie, to wciąż dołączają nowe.

Czytaliśmy już wiele na temat tego, że Apple Watch uratował ludzkie życie. Nie można zaprzeczyć, że to wielce przydatny gadżet, który jak mało który często występuje w roli prawdziwego bohatera, ratującego swoich użytkownków. Wiele mu zawdzięcza wysportowany 44-letni strażak, uratował też życie kobiety podczas wyjazdu służbowego, a także rowerzysty, który wpadł do rzeki i porwał go prąd. Tym razem, mamy do czynienia z nową historią.

Rachel Manalo, twierdzi, że Apple Watch uratował życie jej oraz jej dziecka. Wbudowana w zegarek funkcja EKG pomogła jej w porę odkryć, że coś niedobrego dzieje się z jej zdrowiem.

Kobieta twierdzi, że Apple Watch uratował jej życie

Jak podaje ABC News San Diego, Rachel Manalo była w 18. tygodniu ciąży, kiedy poczuła, że jej serce dziwnie kołacze. Objawy utrzymywały się przez jakiś czas, zatem postanowiła użyć swojego Apple Watch do sprawdzenia EKG serca. Za pomocą elektrokardiogramu zmierzyła aktywność elektryczną swojego serca.

Czułam się zmęczona i miałam zadyszkę. Kliknęłam zatem na funkcję EKG na zegarku.

- mówi Rachel Manolo, opisując przebieg sytuacji.

Apple Watch dał jej "niejednoznaczny" wynik, ale wykazał że serce kobiety biło z częstotliwością 150 udrzeń na minutę przez ponad 40 minut. Aplikacja zleciła wizytę u lekarza, który zdiagnozował u niej częstoskurcz komorowy. Pojawia się on, w momencie gdy dolna część serca nie pracuje prawidłowo, powodując niedobór tlenu we krwi.

Tego typu problemy z sercem, jeśli się ich nie leczy, mogą prowadzić do zawału serca. Trzeba na to uważać, zwłaszcza jeśli się jest w ciąży.

- tłumaczy dr Nguyen, kardiolog.

Apple Watch nie zastępuje wizyty u lekarza, ale dane, które gromadzi mogą być przydatne podczas wizyty u specjalisty. Funkcja EKG jest dostępna w Apple Watch 4 i nowszych, za wyjątkiem modeli SE.

Zobacz: Steven Spielberg wyrzuca Apple Watch podczas wywiadu. Dlaczego?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Olena Yakobchuk / Shutterstock.com

Źródło tekstu: 9to5Mac