Chce podbić kosmos ale drony go już przerastają

Człowiek, który poleciał w kosmos nie potrafi sobie poradzić z dronami. Firma założona przez Jeffa Bezosa nadal bezskutecznie próbuje wprowadzić dostawy paczek dronami. Czy w końcu im się uda?

Amazon już od niemal dekady bezskutecznie pracuje nad wprowadzeniem innowacyjnego rozwiązania, jakim jest dostawa przesyłki dronem. Założyciel firmy zdążył już polecieć w kosmos, lecz nadal nie udało mu się wprowadzić nowej usługi dostawczej. Można tutaj oczywiście powiedzieć, ze Jeff Bezos nie jest już prezesem zarządu, lecz to on jeszcze w 2013 roku hucznie zapowiadał rychłe wprowadzenie usługi dronów dostawczych. Mamy już prawie połowę 2022 roku, a ja nadal nie mogę zamówić paczki z Amazona, którą dostarczy mi dron.

Amazon w końcu wprowadzi dostawy dronem?

Okazuje się, że w końcu, po niemal dekadzie wzlotów i upadków, Amazon zorganizuje inauguracyjny lot dronem, który dostarczy paczkę do pierwszego klienta. Jeżeli wszystkie sprawy urzędowe przebiegną, tak jak firma zakłada, to odbędzie się to jeszcze w tym roku. Jako pierwsi z usługi będą mogli skorzystać mieszkańcy Lockeford w stanie Kalifornia.

Firma zapowiada, że mieszkańcy Lockeford odegrają ważną rolę w definiowaniu przyszłości. Ich opinie na temat Prime Air, z dronami dostarczającymi paczki na ich podwórka, pomogą Amazonowi stworzyć usługę, która będzie bezpiecznie rozrastać się, aby zaspokoić potrzeby klientów na całym świecie.

Amazon zapowiada, że mieszkańcy Lockeford będą w stanie zamówić tysiące produktów w ramach usługi Prime Air, lecz nie podają dokładnie o jakie z nich chodzi. Nie wiadomo też do końca, jakie jest ograniczenie gabarytowe takiej usługi, a na pewno takowe jest.

Amazon ujawnia, że już teraz pracuje nad dalszym rozwojem technologii, która umożliwi ich dronom sprawniejsze omijanie przeszkód. Ich priorytetem stanie się również BVLOS, który pozwoli na operowanie dronami, gdy te znajdą się poza zasięgiem wzroku pilota.

Zobacz: Zaczęła od Thermomixa. Nie mogła przestać

Zobacz: Google. Ujawnił, że AI zyskała samoświadomość. Został zawieszony

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis (Anna Rymsza)

Źródło tekstu: Amazon