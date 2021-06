Dwaj bracia ukradli Bitcoiny o wartości 3,6 mld dolarów

Bitcoiny warte 3,6 mld dolarów po prostu zniknęły. Za kradzież, bo tak należy to nazwać, odpowiedzialni są dwaj bracia z firmy Africrypt - Raees oraz Ameer Cajee.

Dwaj założyciele południowoafrykańskiej firmy Africrypt ukradli 69 tys. Bitcoinów o łącznej wartości 3,6 mld dolarów. Sprawa swój początek ma w połowie kwietnia, kiedy to klienci giełdy otrzymali wiadomość o zamrożeniu wszystkich kont z powodu rzekomego włamania. Rzecz w tym, że to ostatnia wiadomość, jaką przesłali dwaj bracia: 21-letni Ameer Cajee oraz 17-letni Raees Cajee. Mężczyźni mieli wypłacić aktywa inwestorów z kont w banku First National i uciec do Wielkiej Brytanii.

Bracia ukradli Bitcoiny o wartości 3,6 mld dolarów

Cześć poszkodowanych już wynajęła kancelarię prawniczą Hanekom Attorneys. Jej przedstawiciele przyznali, że skradzione kryptowaluty są praktycznie nie do wyśledzenia, ponieważ zostały przepuszczone przez tzw. miksery. Oczywiście poinformowano światowe giełdy, które mają obserwować wszelkie próby konwersji Bitcoinów, ale tak naprawdę szanse na powodzenie są bardzo niewielkie. Okazuje się też, że klienci Acricrypt stracili dostęp do backendu platformy już tydzień przed rzekomym włamaniem. To dowodzi, że przesłana im wiadomość była po prostu kłamstwem, a cała sprawa była z góry zaplanowana.

O sprawie zostały poinformowane służby w Południowej Afryce, ale te nie mogą nawet ruszyć z dochodzeniem, ponieważ rynek kryptowalut nie jest tam regulowany, a sam Bitcoin nie jest traktowany jako środek finansowy. Na ten moment nie wiadomo, gdzie przebywają bracia Cajee. Kradzież kryptowalut o wartości 3,6 mld dolarów jest największym przekrętem w historii tej branży.

Zobacz: Ksiądz z Opola zainwestował pieniądze wiernych w kryptowaluty - miało być na remont, stracił wszystko

Zobacz: Kryptowaluty na cenzurowanym - Iran wprowadza zakaz wydobycia

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Bloomberg