Kościół idzie z duchem czasu. Oficjalnie ogłosi patrona internetu

Kościół katolicki już jakiś czas temu wpadł na pomysł, aby zaplusować u młodszej publiczności i uczynić swój wizerunek bardziej nowoczesnym i przystępnym. Postanowił uczynić 15-letniego gracza, patronem internetu. Wybór padł na zmarłego na białaczkę, Carlo Acutisa. Podobnie, jak większość młodzieży, Carlo Acutis, większość swojego życia spędził, wpatrując się w ekrany komputera. Urodził się w 1991 roku, w Londynie. Nosił bluzy i buty Nike oraz grał w Halo. Samodzielnie nauczył się kodowania.

15-latek, oprócz internetu, czcił także inną instutucję - kościół katolicki. Od najmłodszych lat był bardzo zainteresowany cudami eucharystycznymi oraz niezwykłymi wydarzeniami. Chociażby przemianą wina i chleba w rzeczywiste ciała lub krew Chrystusa. Był do tego stopnia zafascynowany, że w 2004 roku, zaczął badać i dokumentować te cuda. W tym celu stworzył stronę internetową. Jego celem było skomunikować ze sobą innych katolików, zainteresowanych tego typu tematyką.

- mówi Courtney Mares, korespondentka z Rzymyu, autorka książki "Błogosławiony Carlo Acutis".

Niestety, dwa lata po uruchomieniu strony, Acutis zachorował na ostry rodzaj białaczki. Szanse na jego uzdrowienie były niewielkie. Miał zaledwie 15 lat, kiedy zmarł. Ale stworzona przez niego strona zyskała nowe życie. Pomogła przedstawić cuda eucharystyczne szerokiej publiczności na całym świecie i została przetłumaczona na 17 języków.

Pope Francis has recognized a miracle attributed to Blessed Carlo Acutis, paving the way for him to become the first Millennial saint. Known for his Eucharistic devotion, Acutis' second miracle could lead to his canonization in the 2025 Jubilee Year. pic.twitter.com/F7qRE35h2t