Zajrzyj w przyszłość. Tu dowiesz się, jak będziesz pracować

Jak będzie wyglądać praca w przyszłości? Możesz to zobaczyć na własne oczy w Warszawie. Są tylko dwa takie miejsca, a drugie jest w Dubaju.

Przyszłość na pewno będzie wymagała łączenia się z ludźmi na całym świecie bez spotykania się twarzą w twarz. Biura na całym świecie w ekspresowym tempie przestawiły się na nowe modele pracy, w których zatrudnieni nie pojawiają się codziennie w siedzibie firmy osobiście. Polskie prawo dostało właśnie nową definicję pracy zdalnej i zasady, na jakich ma się odbywać.

To wszystko na nic się zda, jeśli nie będzie odpowiednich rozwiązań technicznych. Jabra przygotowała globalny raport Hybrid Ways of Working 2023, by zbadać potrzeby rynku. Wynika z niego między innymi, że tylko 39% pracowników w Polsce nie czuje się pomijanych podczas spotkań online. 47% zaś uważa, że ich koledzy i koleżanki mają wyższe kompetencje… bo mają podłączoną kamerę!

Z drugiej strony tylko 15% pracowników w Polsce używa webcama podczas spotkań online. Z drugiej strony 55% pracowników w Polsce informuje, że mniej niż połowa sal konferencyjnych w ich biurach jest wyposażona w sprzęt do spotkań wideo, a 23% w ogóle nie ma dostępu do takiej sali. Myślę, że widzisz już, jakie problemy w odbiorze pracy i jakości współpracy mogą się pojawić. Przy tym polskie biura zostały w tyle za odpowiednikami w Niemczech, USA czy Japonii.

Zobacz na własne oczy przyszłość pracy hybrydowej

Firmy muszą zapewnić pracownikom narzędzia, które pozwolą im komfortowo wykonywać zadania i komunikować się w zespołach. Oczekiwania pracowników zmieniły się wraz ze zmianą modelu pracy, a za tym idzie potrzeba stworzenia zupełnie innych przestrzeni biurowych. W wielu przypadkach także domowych, bo osoby pracujące we własnych mieszkaniach również muszą mieć do tego odpowiednie warunki. A pewnym jest, że praca hybrydowa zostanie z nami na wiele lat. Zresztą, 63% pracowników uważa, że to dla nich model odpowiedni, ale tylko połowa ma do tego warunki i sprzęt. Tymczasem hybrydowy model pracy wdrożyło aż 89% firm w Polsce.

Specjaliści podkreślają rolę biura jako ważne miejsca spotkań. Nie jest to już wyłącznie powierzchnia operacyjna. Z czasem zamienia się w centrum kreatywne i budowania relacji, ma korzystny wpływ na lojalność pracowników i płynność przekazywania informacji. Wyjścia do biura są poniekąd specjalnym wydarzeniem, co zmusza też do przekształcania pomieszczeń wypełnionych rzędami biurek albo w takie ułatwiające integrację, albo w zapewniające prywatność i możliwość skupienia się na bieżących zadaniach.

Jak to może wyglądać? Co jest potrzebne i jak wdrożyć to w Twojej firmie? Możesz zobaczyć na własne oczy przyszłość biur. W Warszawie powstało pierwsze w Europie Hybrid Workspace Experience Center, a więc centrum prezentujące przyszłość pracy hybrydowej. Do inicjatywy przyłączyli się sami wielcy tego świata. Inicjatorami są firmy Jabra i Bene, towarzyszą im Lenovo, Microsoft, Sharp/Nec i Waldmann, inicjatywę wspierają zaś Colliers Define, Exclusive Networks, Hays Poland oraz Sonte.

W przestrzeni tej można doświadczyć, jak to jest spędzać czas w biurze przyszłości. Eksperci z różnych dziedzin przygotowali tu przemyślane, ergonomiczne i kompleksowe rozwiązania, dostosowane do różnych stylów pracy. Na miejscu managerowie IT, HR, a także projektanci przestrzeni biurowych i architekci mogą również spotkać się ze specjalistami, którzy doradzą w projektowaniu funkcjonalnych przestrzeni. Co ważne, tu można przekonać się, że wdrożenie nowoczesnych rozwiązań nie musi być trudne.

Przykładowe technologie i meble dostępne w Hybrid Workplace Experience Centre w Warszawie:

Jabra : rozwiązania do wideokonferencji z serii PanaCast, słuchawki z serii Evolve2, Engage, zestawy głośnomówiące z serii Speak2.

: rozwiązania do wideokonferencji z serii PanaCast, słuchawki z serii Evolve2, Engage, zestawy głośnomówiące z serii Speak2. Microsoft : Rozwiązanie wspierające pracę hybrydową Microsoft Teams, rozwiązanie Microsoft Teams Rooms dla sal konferencyjnych.

: Rozwiązanie wspierające pracę hybrydową Microsoft Teams, rozwiązanie Microsoft Teams Rooms dla sal konferencyjnych. Roomz : Rozwiązanie do zarządzania rezerwacjami Roomz Panel.

: Rozwiązanie do zarządzania rezerwacjami Roomz Panel. Lenovo: Zestaw PanaCast 50 Room System, który obejmuje jednostkę centralną Lenovo ThinkSmart Core + monitor wspomagający ThinkSmart Controller oraz rozwiązanie wideo Jabra PanaCast 50.

Sharp/NEC : 24 i 27-calowe monitory desktopowe NEC z najwyższej serii EA w konfiguracjach dwumonitorowych oraz monitor-notebook, 24-calowe monitory desktopowe NEC z serii E z ultracinką ranką ekranu jako elementy systemu Digital Signage, 50 i 55-calowe monitory wielkoformatowe NEC z serii E oraz ME jako rozwiązania do wideokonferencji oraz Corporate Signage, laserowy projektor instalacyjny NEC z serii P oraz 75-calowe monitory interaktywne Sharp z serii LC.

: 24 i 27-calowe monitory desktopowe NEC z najwyższej serii EA w konfiguracjach dwumonitorowych oraz monitor-notebook, 24-calowe monitory desktopowe NEC z serii E z ultracinką ranką ekranu jako elementy systemu Digital Signage, 50 i 55-calowe monitory wielkoformatowe NEC z serii E oraz ME jako rozwiązania do wideokonferencji oraz Corporate Signage, laserowy projektor instalacyjny NEC z serii P oraz 75-calowe monitory interaktywne Sharp z serii LC. Sonte : Otaczające nas szkło sprawia że brakuje nam prywatności. Inteligentna Folia SONTE w rewolucyjny sposób pozwala kontrolować przejrzystość każdej z szyb, dzięki temu łatwo zmienić dom i biuro w nowoczesną oraz komfortową przestrzeń.

: Otaczające nas szkło sprawia że brakuje nam prywatności. Inteligentna Folia SONTE w rewolucyjny sposób pozwala kontrolować przejrzystość każdej z szyb, dzięki temu łatwo zmienić dom i biuro w nowoczesną oraz komfortową przestrzeń. Bene : rozwiązania do aranżacji środowiska pracy np. pomieszczenia akustyczne typu room-in-room NOOXS THINK TANK, system mobilnych modułów do przestrzeni kreatywnych PIXEL; meble do strefy spotkań nieformalnych, jak i standardowych stanowisk pracy lub miejsc pracy w skupieniu.

: rozwiązania do aranżacji środowiska pracy np. pomieszczenia akustyczne typu room-in-room NOOXS THINK TANK, system mobilnych modułów do przestrzeni kreatywnych PIXEL; meble do strefy spotkań nieformalnych, jak i standardowych stanowisk pracy lub miejsc pracy w skupieniu. Waldmann: inteligentne oświetlenie dla przestrzeni biurowych m.in. z serii Yara, Lavigo, Lucio.

Myślę, że nalepiej doświadczyć tego osobiście. Szczegóły znajdziesz na stronie hwec.pl.

Źródło zdjęć: Jabra

Źródło tekstu: Jabry, własne