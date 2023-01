Nadal korzystasz z Windowsa 7? To ostatni dzwonek na zmianę

Już za chwilę ostatecznie i na zawsze kończy się wsparcie dla systemu Windows 7. To czas na aktualizację.

Windows 7 zadebiutował w październiku 2009 roku, czyli ponad 13 lat temu. Od początku uchodził za system bardzo udany i cieszył się dużą popularnością. Do dzisiaj jest wykorzystywany w mniej więcej 11 proc. urządzeń według statystyk statcounter. Jednak jego czas już dawno nadszedł. Już jutro ostatecznie i na zawsze dokona żywota.

Ostateczny koniec wsparcia Windows 7

Microsoft zakończył wsparcie dla Windowsa 7 już w styczniu 2015 roku. Wydłużone wsparcie trwało do stycznia 2020 roku. Wybrani użytkownicy, którzy musieli korzystać ze starszego systemu, mogli korzystać z programu rozszerzonej aktualizacji zabezpieczeń (ESU), ale i jego czas nadszedł. Już jutro, czyli 10 stycznia 2023, Microsoft ostatecznie kończy z jakimkolwiek wsparciem Windowsa 7.

Co ciekawe, tego samego dnia kończy się wydłużone wsparcie dla Windowsa 8.1, ale to akurat niewielka strata, bo chociaż jest nowszym systemem, to aktualnie korzysta z niego zaledwie 2,59 proc. użytkowników. W obu przypadkach w grę wchodzi aktualizacja do Windowsa 10, bo większość starszych komputerów nie spełnia wymagań najnowszego Windowsa 11.

Koniec wsparcia to tylko jeden z problemów użytkowników Windowsa 7. Wiele firm kończy też z obsługą tego systemu w swoich programach. Tyczy się to między innymi przeglądarek Edge oraz Chrome, które przestaną otrzymywać aktualizacje. Z kolei NVIDIA już od 2021 roku nie publikuje nowych sterowników na siódemkę.

Źródło zdjęć: Friemann / Shutterstock.com

Źródło tekstu: BleepingComputer