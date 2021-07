Nie spełniasz wymagań Windows 11? To fatalna wiadomość

Windows 11 ma dużo wyższe wymagania niż Windows 10. Chociaż wiele osób może ich nie spełniać, to Microsoft nie ma zamiaru się ugiąć. Jeśli minimalnych wymagań nie spełnisz, to nie zainstalujesz jedenastki.

Windows 11 od początku budzi kontrowersje. Nie ze względu na zapowiedziane nowości, ale z powodu wymagań, które są dużo wyższe niż w przypadku Windowsa 10. Przede wszystkim jedenastka wymaga stosunkowo nowych procesorów - co najmniej AMD Ryzen 1. generacji lub Intel Core 7. generacji. Poza tym Windows 11 wymaga Secure Boot oraz modułu TPM, najlepiej w wersji 2.0, ale akceptowany będzie również wariant 1.2. Właśnie z tego powodu będzie musiało obejść się smakiem, tym bardziej że Microsoft nie zamierza się ugiąć.

Windows 11 - czy da się obejść wymagania?

O ile Microsoft zapowiedział, że przetestuje działanie Windowsa 11 na starszych procesorach, np. Intel Core 6. generacji, o tyle firma z Redmond nie zmieni swojego zdania w kontekście wymaganego TPM. Przyznała to Aria Carley w trakcie sesji AMA (Ask Me Anything). Zdaje ona sobie sprawę, że tak wysokie wymagania nie wszystkim się podobają, ale to dla większego dobra.

Minimalne wymagania zapewnią użytkownikom większą produktywność urządzeń oraz lepsze wrażenia i mocniejsze zabezpieczenia niż kiedykolwiek wcześniej.

- powiedziała Aria Carley, Microsoft Program Manager.

Co ważne, podkreśliła ona, że nie da się w żaden sposób obejść wymagań Windowsa 11. Microsoft zamierza blokować możliwość instalowania nowego systemu na urządzeniach, które nie mają odpowiednich podzespołów. Na szczęście mechanizm Windows Update sam będzie w stanie określić, czy nasz komputer spełnia wymagania. Jeśli tak nie będzie, to w ogóle nie zaoferuje aktualizacji.

Pierwsze komputery z Windows 11 zadebiutują pod koniec 2021 roku. Z kolei na początku 2022 roku pojawi się możliwość zaktualizowania Windowsa 10 do nowej wersji oprogramowania.

