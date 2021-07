Windows 10/11 - nowa luka bezpieczeństwa pozwala uzyskać prawa admina

W systemach Windows 10 i Windows 11 wykryto nową lukę bezpieczeństwa, która pozwala każdemu użytkownikowi uzyskać prawa administratora. Z tego też powodu jest to bardzo niebezpieczna dziura.

Testerzy systemu Windows 11 odkryli w nim lukę bezpieczeństwa, która prawdopodobnie jest czymś w rodzaju pozostałości po Windowsie 10. Pozwala ona w łatwy sposób uzyskać prawa administratora każdemu, lokalnemu użytkownikowi. Z informacji wynika, że niektóre pliki rejestru systemu Windowsa 11 i 10 są dostępne dla wszystkich użytkowników. W ten sposób niepowołane osoby mogą wyodrębnić zaszyfrowane dane uwierzytelniające kont administratorów, aby samemu uzyskać uprawnienia administratora.

Windows 10 i 11 z niebezpieczną luką bezpieczeństwa

Co gorsze, cały proces jest niezwykle łatwy do przeprowadzenia. Wystarczy znaleźć odpowiedni pliki w folderze C:\Windows\system32\config, a następnie otworzyć je w wierszu poleceń z wykorzystaniem odpowiedniej komendy. Po czymś takim ujawnione zostają uprawnienia administratora. Jedyne pocieszenie jest takie, że w trakcie korzystania z systemu pliki te nie są dostępne. Jednak są sposoby, aby jest skopiować i tym samym uzyskać do nich dostęp.

Microsoft potwierdził, że luka rzeczywiście jest prawdziwa i już pracuje nad stosowną łatką. Na szczęście społeczność znalazła już swoje własne rozwiązanie. Wystarczy uruchomić wiersz poleceń z prawami administratora i wpisać następująca komendę: icacls %windir%\system32\config\*.* /inheritance:e. To, w połączeniu z usunięciem wszystkich kopii plików, powinno tymczasowo rozwiązać problem.

Zobacz: Windows 11 już w październiku 2021? Intel puścił farbę

Zobacz: Rewolucyjne rozwiązanie Microsoftu również na Windows 10, ale gorzej

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Pixabay

Źródło tekstu: KitGuru