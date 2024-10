Jest problem z nowym Windowsem. Lepiej wstrzymaj się z aktualizacją

Microsoft udostępnił ogromną aktualizację Windows 11 24H2. Pierwsi użytkownicy donoszą, że jest z nią pewien problem.

Od kilku dni dostępna jest już nowa wersja Windowsa 11, oznaczona jako 24H2. To jedna z większych aktualizacji, która wprowadza mnóstwo nowości, poprawek i zmian. Udostępniana jest stopniowo, więc pierwsi użytkownicy już mogą korzystać z nowego systemu operacyjnego. Rzecz w tym, że jest z nim mały problem.

Problem z Windows 11 24H2

Użytkownicy, którzy zaktualizowali Windowsa 11 do wersji 24H2, donoszą o dość specyficznym problemie. Okazuje się, że nie da się usunąć plików cache, które zostają na dysku po przeprowadzeniu aktualizacji. Nie da się tego robić ani ręcznie, ani przy użyciu różnych programów. W sumie pliki zajmują aż 8,63 GB miejsca na dysku, a tak przynajmniej raportuje Disk Cleanup.

Narzekania użytkowników dotarły już do Microsoftu, który obiecał poprawkę. Firma z Redmond wyjaśniła, że cache powstał prawdopodobnie z powodu "aktualizacji punktu kontrolnego". Jest to metoda pobierania brakujących i mniejszych poprawek i aktualizacji. Windows 11 24H2 korzysta z tej funkcji, ale w rezultacie utworzył plik o rozmiarze niemożliwym do usunięcia na każdym zaktualizowanym komputerze.

Nie wiadomo, kiedy Microsoft wyda poprawkę. Nie jest to jakiś wielki problem, ale jeśli macie mało miejsca na dysku, to lepiej na razie wstrzymać się z aktualizacją.

