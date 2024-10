Te wersje Windowsa poleciały do kosza. Koniecznie zaktualizuj

Microsoft przypomina, że niektóre wersje Windowsa przestały być wspierane. Warto jak najszybciej zrobić aktualizację.

Jeśli korzystasz z Windowsa 11, to lepiej sprawdź, jaka dokładnie wersja znajduje się na twoim komputerze. Niektóre przestały być wspierane, a to oznacza, że nie otrzymają już żadnych aktualizacji, w tym tych najważniejszych, dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec wsparcia dla Windows 11

Wsparcie dla niektórych wersji Windowsa 11 zakończyło się 8 października 2022 roku. Dotyczy to Windowsa 11 22H2 w wersji Home, Pro, Education, Pro for Workstation oraz SE. Wszystkie te wydania zadebiutowały we wrześniu 2022 roku, więc po ponad dwóch latach przestają być wspierane.

Aktualizacja zabezpieczeń z października 2024 r. jest ostatnią aktualizacją dostępną dla tych wersji. Po dzisiejszym dniu (red. 8 października) urządzenia z tymi wersjami nie będą już otrzymywać comiesięcznych aktualizacji zabezpieczeń i wersji zapoznawczych zawierających ochronę przed najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa.

- napisał w swoim komunikacie Microsoft.

Co to oznacza dla użytkowników? Przede wszystkim ich komputery mogą być tykającą bombą. Brak poprawek bezpieczeństwa przełoży się na dużo większe zagrożenie dla naszych danych. Jednak nie ma powodów do obaw. Jeśli masz Windowsa 11 22H2, to nie zostałeś na lodzie. Tak naprawdę wystarczy zaktualizować go do nowszej wersji 23H2 lub 24H2, która właśnie jest udostępniana kolejnym użytkownikom. One nadal są w pełni wspierane przez Microsoft.

