Windows 10: Panel Sterowania zostanie wchłonięty przez Ustawienia

Panel Sterowania towarzyszy systemom Windows od wczesnych wersji, jednak w Windows 10 zaczął pokrywać się z opcjami dostępnymi w menu Ustawień. Dlatego Microsoft planuje połączenie go z nimi.

Panel Kontrolny w Windows 10 nie jest elementem łatwo dostępnym - nie ma go w menu Start, a najłatwiejszym sposobem na jego otwarcie jest znalezienie go za pomocą systemowej wyszukiwarki. Niezbyt to wygodne, prawda? Osoby, które używały systemów Windows 7 czy Windows XP zapewne doskonale go znają, ale dzięki takiemu ukryciu Panelu młodsi użytkownicy komputerów mogą sobie nawet nie zdawać sprawy z jego istnienia. W Windows 8 w ustawieniach miało się dostęp do podstawowych funkcji, a w Panelu były bardziej zaawansowane. Jednak w Windows 10 funkcje z niego w pełni pokrywają się z opcjami dostępnymi poprzez Ustawienia, więc czy jest sens trzymania w systemie osobnego działu do regulowania jego elementów?

Microsoft doszedł do wniosku, że i tak... i nie. Panel Kontrolny nie zniknie, ale nowa edycja systemu dla uczestników programu Windows Insider, czyli Windows 10 Build 20161, przenosi część jego funkcji do działu System w Ustawieniach. Dlatego użytkownik po znalezieniu Panelu dzięki wyszukiwaniu ręcznemu, a następnie wybraniu np. informacji o systemie, będzie przekierowywany do znajdującego się tam, odpowiedniego źródła informacji.

Prawdopodobnie zmiana pojawi się w kolejnej aktualizacji systemu, ale sam Panel Kontrolny pozostanie częścią Windows 10 co najmniej do końca 2021 roku. W tym okresie wszystko ma zostać przeniesione do Ustawień, a od 2022 roku Panel - prawdopodobnie - przejdzie do historii.