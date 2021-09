Office 2021 - Microsoft zdradził datę premiery pakietu biurowego

Office 2021 otrzymał oficjalną datę premiery. Microsoft ujawnił, kiedy nowa wersja pakietu biurowego zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom.

Od jakiegoś czasu wiemy, że Microsoft - obok Windowsa 11 - pracuje też nad nowymi pakietem biurowym Office 2021. Firma z Redmond systematycznie zdradzała nowe informacje na jego temat, jak chociażby nowy tryb ciemny, w którym nawet wirtualna kartka w Wordzie będzie rzeczywiście ciemna. Jednak do tej pory nie mieliśmy pewności co do dokładnej daty premiery Office'a 2021. Dobrze, że Microsoft właśnie ją zdradził.

Office 2021 - data premiery

Na oficjalnym blogu Microsoft wyjawił, że Office LTSC stał się już dostępny dla klientów komercyjnych i rządowych. Oprócz tego amerykańska firma szykuje też wspominanego Office'a 2021 dla zwykłych konsumentów i małych firm. Ten zostanie udostępniony już 5 października, czyli w dniu premiery Windowsa 11.

Chociaż Microsoft zdradził kilka informacji na temat nowej wersji pakietu biurowego, to z pewnością wciąż ma on przed nami kilka tajemnic. Oczywiście firma z Redmond nadal rekomenduje korzystanie z Office 365, który jest dostępny w ramach abonamentu i cały czas otrzymuje aktualizacje. Prawdopodobnie 5 października zostanie wzbogacony o funkcje przygotowane z myślą o Office 2021. Szkoda, że niedawno Microsoft zapowiedział wzrost cen pakietu, które wejdą w życie w marcu 2022 roku.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft, The Verge, Hexus.net