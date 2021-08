Office 365 będzie droższy. Microsoft podwyższa ceny pakietów dla firm

Ceny pakietu biurowego Office 365 idą w górę. Microsoft poinformował o podwyżce oprogramowania w wersji dla firm.

Jeśli prowadzicie działalność i wykorzystujecie w niej pakiet biurowy Office 365, to za kilka miesięcy stanie się on droższy. Na oficjalnym blogu Microsoft poinformował, że podwyższa ceny wszystkich wersji, które skierowane są do firm. Póki co nie dotyczy to klientów indywidualnych, ale możemy się domyślać, że prawdopodobnie podwyżka w późniejszym czasie dotknie również ich.

Czemu Office 365 dla firm będzie droższy?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się dość prosta. Z jednej strony ceny pakietów na aktualnym poziomie są utrzymywane już od dłuższego czasu. Microsoft bronił się przed podwyżkami i najwyraźniej nie może sobie na to dłużej pozwolić. Poza tym przez ten czas usługa mocno się rozrosła. W pakiecie Office 365 jest dzisiaj więcej aplikacji niż jeszcze kilka lat temu. Jednocześnie, co warte kolejnego podkreślenia, ceny się nie zmieniały. Sam Microsoft twierdzi, że podwyżki są spowodowane sytuacją na rynku.

Ale teraz najważniejsze pytanie - ile będzie kosztować Office 365 dla firm? Na razie nie znamy polskich cen, ponieważ oficjalna informacja pojawiła się jedynie na anglojęzycznym blogu firmy. Dlatego musimy się posługiwać kwotami w dolarach. Te wyglądają następująco:

Microsoft 365 Business Basic - 6 dolarów (podwyżka z 5 dolarów)

- 6 dolarów (podwyżka z 5 dolarów) Microsoft 365 Business Premium - 22 dolary (podwyżka z 20 dolarów)

- 22 dolary (podwyżka z 20 dolarów) Office 365 E1 - 10 dolarów (podwyżka z 8 dolarów)

- 10 dolarów (podwyżka z 8 dolarów) Office 365 E3 - 23 dolary (podwyżka z 20 dolarów)

- 23 dolary (podwyżka z 20 dolarów) Office 365 E5 - 38 dolarów (podwyżka z 35 dolarów)

- 38 dolarów (podwyżka z 35 dolarów) Microsoft 365 E3 - 36 dolarów (podwyżka z 32 dolarów)

Dobra informacja jest taka, że nowe ceny zaczną obowiązywać dopiero za pół roku - dokładnie 1 marca 2022. Jak widać, podwyżki są różne i wynoszą o kilku aż do 25 procent, w zależności od wybranego pakietu.

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft