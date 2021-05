Microsoft pokazał nową ikonę Menadżera Zadań. To część projektu Sun Valley

Microsoft zaprezentował nową ikonę Menadżera Zdań dla Windowsa 10. To część projektu Sun Valley, który polega na odświeżeniu interfejsu systemu operacyjnego i aplikacji mobilnych oraz webowych.

Microsoft zaprezentował wygląd nowej ikony Menadżera Zadań w systemie Windows 10. Mogłoby się wydawać, że to nic wielkiego, to w końcu tylko ikonka. Jednak to niewielka część większej całości, bowiem element jest częścią projektu Sun Valley, w ramach którego Microsoft całkowicie odświeża wygląd Windowsa 10, swoich programów oraz aplikacji mobilnych i webowych.

Projekt Sun Valley - nowa ikona Menadżera Zadań

Projekt Sun Valley został zapowiedziany już w zeszłym roku. Microsoft przyznał, że na 2021 rok planuje odświeżyć wygląd tak samego Windowsa 10, programów, jak i swoich aplikacji mobilnych i webowych. Wygląd wszystkich ma być spójny i utrzymany w tej samej stylistyce, nazwanej Fluent Design, która została opracowana jeszcze w 2017 roku.

Dodanie koloru zapewnia również spójny język projektowania na różnych platformach: ikona znana w systemie Windows 10 jest taka sama na Androidzie, iOS i Macu, zapewniając ścieżkę do cyfrowego życia.

- powiedziała Christina Koehn, Principal Design Director w Microsoft.

Oprócz nowej ikony Menadżera Zadań Microsoft zaprezentował też nową ikonę plików instalacyjnych Windows Install (.MSI). Obie wkrótce będą dostępne w Windows 10 w wersji Preview, ale do finalnej wersji systemu trafią prawdopodobnie dopiero na jesień, kiedy to wydana zostanie duża aktualizacja, która powoła projekt Sun Valley do życia. Już wcześniej Microsoft zaprezentował też inne ikony, które zostaną zmienione w ramach odświeżenia wyglądu Windowsa 10.

