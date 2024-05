Twój komputer to przeżytek. Microsoft chce wprowadzić rewolucję

Microsoft tworzy zupełnie nową kategorię komputerów. Urządzenia Copilot+ PC mają zmienić sposób, w jaki korzystamy z pecetów.

Microsoft bardzo poważnie podchodzi do tematu sztucznej inteligencji i co do tego nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Teraz jednak gigant z Redmond postanowił wykonać kolejny duży krok, by przekonać do swojej wizji także użytkowników. Pomóc w tym ma nowa kategoria komputerów: Copilot+ PC.

Copilot+ PC to nowa era komputerów napędzanych przez AI

Czym takie urządzenia będą się różniły od klasycznych pecetów? Na poziomie sprzętowym mówimy tu przede wszystkim o obecności dedykowanego modułu NPU o wydajności co najmniej 40 TOPS. Aktualnie warunek ten spełniają wyłącznie sprzęty z układami Qualcomm Snapdragon X Elite, jednak już niebawem dołączą do nich także maszyny z procesorami Intela i AMD.

Samo NPU jest niezbędne, żeby bezpośrednio na komputerze wykonywać szereg nowych funkcji związanych ze sztuczną inteligencją. W połączeniu z modelami LLM pracującymi w chmurze Azure Cloud ma to gwarantować ponad 20-krotnie wyższą wydajność w tego typu zastosowaniach od tradycyjnych rozwiązań.

Urządzenia Copilot+ PC mają się charakteryzować nawet o 58 procent wyższą wydajnością niż MacBook Air M3. Oczywiście jest to wartość dostarczona przez Microsoft, więc warto podchodzić do niej z pewnym dystansem. Intencja jest jednak dość oczywista - nowe komputery mają nadrobić przepaść, która pojawiła się w momencie, kiedy Apple wypuściło pierwsze komputery z układami M1.

Ważnym elementem strategii Copilot+ PC ma być przejście na wprowadzenie lepsze kompatybilności z układami ARM. Microsoft zadbał o natywną obsługę nowej architektury w szeregu aplikacji firm trzecich (m.in. Blender, pakiety Adobe i Affinity, DaVinci Resolve). Producent obiecuje także wydajną emulację dotychczasowych aplikacji x86.

A po co nam sztuczna inteligencja na naszych komputerach? Żeby korzystanie z niego stało się jeszcze wygodniejsze i bardziej intuicyjne. Popisową sztuczką, którą chwali się gigant z Redmond, jest funkcja Recall. Dzięki niej komputer ma na bieżąco zapamiętywać wszystko, co robiliśmy na komputerze i w razie potrzeby dostarczać nam informacje, których aktualnie potrzebujemy - niezależnie od tego, z jakiej aplikacji pochodzą. Oprócz tego możemy się spodziewać transkrypcji dźwięku na żywo, generowania obrazów na żywo i wielu innych, przydatnych na co dzień funkcji.

Nie tylko Microsoft

Komputery Copilot+ PC dostępne będą zarówno od Microsoftu, ale także od jego partnerów. Na liście współpracujących marek znajdziemy firmy Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo i Samsung. Do sklepów mają trafić 18 czerwca 2024.

Zobacz: Windows 11 z kolejnymi zmianami. Dotyczą ważnej funkcji

Zobacz: Jeśli uciekać, to od Windows 11. System traci użytkowników

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Microsoft

Źródło tekstu: Microsoft