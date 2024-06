Samsung znowu zrobił taki smartfon. Polacy oszaleją? [Wideorecenzja]

Seria Galaxy A5x w ostatnich latach królowała na średniej półce. Te smartfony oferowały dobry stosunek ceny do jakości, a nasz redakcyjny kolega Arek co roku zaczynał swój tekst od "Tak dobre, że...". Czy tegoroczny A55 jest przynajmniej równie dobry?

Samsung swoim sukcesem w serii Galaxy A5x zrobił sobie w Polsce także i krzywdę w długofalowej perspektywie. Producent przyzwyczaił nas, że smartfony z tej linii nie kosztują ogromnego majątku, ale też potrafią momentami oferować elementy z półki premium. Pomijając już fakt, że w swojej półce cenowej, która obecnie plasuje się w okolicy 2000 złotych, po prostu są solidną pozycją. Z tego też powodu znajdowały zwykle spore zainteresowanie w naszym kraju. A co z A55?

Bez rewolucji

Ogólne podejście Samsunga przy ostatnich modelach z serii A można uznać za dość bezpieczne (albo nudne, zależy po której stronie jesteście). W aparatach nie ma rewolucji. W wydajności nie ma rewolucji. W designie jest przewidywalnie i klasycznie do bólu. Pytanie czy to źle? Najwyraźniej Samsung, świadomy tego jak dobre były jego modele z tej serii, doszedł do – niegłupiego swoją drogą – wniosku, że może lepiej lekko udoskonalić sprawdzony już przepis na sukces, niż wymyślać go choć trochę na nowo. Ale i taka droga może przynieść porażkę. Sprawdziliśmy więc czy droga obrana przez koreańczyków jest trafna.

Tak, to wideorecenzja, ale wiemy, że są też tacy, którzy wolą tradycyjną wersję tekstową testu. Nie martwcie się, mamy też coś dla Was. Wystarczy, że zajrzycie do tego tekstu, a znajdziecie tam poszerzoną wersję powyższego materiału w Waszej ulubionej formie.

A może mieliście już okazje mieć A55 w rękach, albo po prostu chcecie podzielić się swoimi wrażeniami po obejrzeniu powyższego materiału? Nie ma sprawy, śmiało korzystajcie, sekcja komentarzy już na Was czeka.

