Tesla traci część pracowników zajmujących się AI. Idą dalej, po więcej

Roboty górą. Fachowcy pędzą, aby je doskonalić

Jak donosi Business Insider, firma Sunday Robotics zatrudniła kilku byłych pracowników Tesli do pracy nad domowym robotem o nazwie Memo. Co ciekawe, część pracowników tego startupu pracowała wcześniej nad programami Tesla Optimus i Autopilot. Jedno jest pewne - absolwenci Tesli są pożądani na rynku robotów, szczególnie tych najbardziej zaawansowanych, które mają pomóc przy pracach domowych.

Po tym, jak w zeszłym tygodniu, wyszła z cienia firma Sunday Robot, zrobiło się głośno o tym, że ma na swoim pokładzie byłych pracowników Tesli. Analiza LinkedIn pokazała, że mowa przynajmniej o 10 eks pracownikach, w tym tych długoletnich, którzy pracowali latami nad robotami humanoidalnymi w firmie Elona Muska.

Dla przykładu, pracownik Perry Jia, zanim zasilił pracowników startupu, pracował przez sześć lat nad projektami Autopilot i Optimus firmy Tesla. A jak powszechnie wiadomo, programy te należą do najgłośniejszych przedsięwzięć firmy Muska. Sunday Robot powitało także na swoim pokładzie także wielu stażystów Tesli. W sumie zatrudniono ok. 50 osób, w tym inżynierów i programistów, którzy wszyscy będą pracować dzielnie nad szkoleniem robota.

Kolejny robot o zwinnych dłoniach

Sunday Robot to startup założony przez Chenga Chi i Tony'ego Zhao. Powstał on zaledwie rok temu, w 2024. Tony Zhao sam odbył staż w zespole Tesli, pracując nad projektem Autopilot. W listopadzie 2025, startup zaprezentował robota domowego, o dość przyjemnej nazwie, Memo. Zgodnie z tym, co widzimy na filmie, potrafi on podnieść delikatne kieliszki do wina, posprzątać po posiłku, załadować zmywarkę oraz sparować skarpetki.