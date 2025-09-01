Ten panel fotowoltaiczny zamontujesz wszędzie. Jest lekki jak piórko i wydajny

Największym problemem fotowoltaiki nie jest jej wydajność, a… waga. Przez to nie na każdym dachu można zrobić instalację, ponieważ wiele z nich tego nie wytrzyma. Mowa tu głównie o halach produkcyjnych, czy magazynowych. Te są projektowane po kosztach, przy minimalnej możliwej nośności dachu. Położenie na nich fotowoltaiki skończyłoby się katastrofą budowlaną.

Ultracienkie panele PV

Na całe szczęście ktoś rozwiązał ten problem. A dokładniej zrobili to Japończycy z PXP i Tokyo Gas. Opracowali oni cienkowarstwowe ogniwa z chalkopirytu, których waga nie przekracza 1 kg na metr kwadratowy.