Tech

Ten panel fotowoltaiczny zamontujesz wszędzie. Jest lekki jak piórko i wydajny

Zwiększanie wydajności paneli fotowoltaicznych to tylko jedna z dróg rozwoju i nie rozwiązuje wszystkich trudności.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:22
0
Największym problemem fotowoltaiki nie jest jej wydajność, a… waga. Przez to nie na każdym dachu można zrobić instalację, ponieważ wiele z nich tego nie wytrzyma. Mowa tu głównie o halach produkcyjnych, czy magazynowych. Te są projektowane po kosztach, przy minimalnej możliwej nośności dachu. Położenie na nich fotowoltaiki skończyłoby się katastrofą budowlaną.

Ultracienkie panele PV

Na całe szczęście ktoś rozwiązał ten problem. A dokładniej zrobili to Japończycy z PXP i Tokyo Gas. Opracowali oni cienkowarstwowe ogniwa z chalkopirytu, których waga nie przekracza 1 kg na metr kwadratowy

A jak to sprawdza się w praktyce? No cóż, technologia została dopiero opracowana. Testy mają być przeprowadzone dopiero w przyszłym roku. Dopiero wtedy dowiemy się, jaka jest ich realna sprawność, żywotność i trwałość. Tak lekki panel może niestety okazać się być podatnym na uszkodzenia. Ewentualna produkcja na szeroką skalę jest wciąż pod znakiem zapytania, chociaż można mieć nadzieję, że nawet w razie problemów projekt będzie dalej rozwijany.

fotowoltaika Panele fotowoltaiczne
Zródła zdjęć: PXP
Źródła tekstu: PXP