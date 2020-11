Netflix: Jaki film na weekend? 14-15 listopada 2020

Film na weekend? Nowy serial? Netflix ma dla Was w tym tygodniu ekscytujące nowości. Zobaczcie co warto obejrzeć.

Niedziela będzie wielkim dniem nie tylko na konkurencyjnym HBO GO. Netflix szykuje na jutro własny bardzo głośny tytuł. Będzie to czwarty sezon serialu The Crown, który opowiada o życiu brytyjskiej królowej Elżbiety II. Monarchini jest teraz traktowania jako tak oczywisty symbol swojego kraju, jak choćby Big Ben i Stonehenge. Jak jednak wyglądało jej życie i panowanie? Czwarty sezon obejmuje lata 1972 - 1981. Zobaczymy starcie królowej z żelazną damą - Margaret Thatcher. Książę Karol zawrze małżeństwo z Dianą Spencer.

Undercover to z kolei drugi sezon bardzo dobrze ocenianego niderlandzkojęzycznego serialu rodem z Belgii. W pierwszym sezonie mogliśmy obserwować opartą na faktach historię o tym, jak dwoje agentów wprowadziło się obok poszukiwanego mafioza i udawało małżeństwo, by go wreszcie złapać. W drugim sezonie zacierają się granice między sprawiedliwością i zemstą.

Życie przed sobą to francuska książka z 1975, dzięki której Romain Gary po raz drugi zdobył nagrodę Goncourta. W oryginale arabskiego chłopca Momo wychowuje w Paryżu stara polska żydówka Róża. Tutaj Rosa wychowuje senegalskiego Momo w nadmorskiej włoskiej miejscowości. Żydówka przygarnia dwunastoletniego chłopca po tym jak ten próbował ją okraść. Jak potoczy się ich relacja i czy Momo odnajdzie właściwą ścieżkę życia? Film trafił do serwisu w piątek.

Wczoraj pojawił się tez film Pan Jangle i świąteczna podróż. To opowieść o zmęczonym twórcy zabawek, który kiedyś doznał zdrady ze strony swojego asystenta. Mężczyzna odzyskuje jednak siły do życia, kiedy u jego progu staje dziewczynka okazująca się być jego wnuczką. Idealny film na odetchnięcie. Produkcja trafiła na platformę Netflix wczoraj.

Jutro pojawi się też anime Kuroko no Basket (Kuroko’s Basketball). Anime na podstawie jednej z najpopularniejszych mang sportowych pojawiło się już w 2012 i od tego czasu doczekało się dwóch kolejnych sezonów, filmów kinowych, a także masy spin-offów i odcinków specjalnych. Anime to zna każdy fan japońskiej animacji, nie dziwi zatem fakt, że polski Netflix postanowił włączyć anime do swojej oferty. Prześledzimy tam losy drużyny z liceum Seirin. Nasi bohaterowie to wracający z USA Taiga Kagami i dawny członek mistrzowskiej drużyny z gimnazjum Teikou - Tatsuya Kuroko. Większość nie zwracała na niego uwagi i skupiała się na piątce innych graczy. Teraz nasi bohaterowie postarają się pokazać innym, że są w stanie pokonać drużyny licealne z dawnymi członkami mistrzowskiej drużyny z gimnazjum w składach.

Źródło tekstu: Netflix, wł