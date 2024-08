ZUS ma pilne ogłoszenie: od dzisiaj duże zmiany

Użytkownicy serwisu internetowego PUE ZUS mogą już logować się do systemu na nowym ekranie. To pierwsza odsłona zupełnie nowej usługi eZUS.

O nowej wersji serwisu internetowego ZUS-u pisałem już kilka tygodni temu. W najbliższym czasie przejdzie on ogromne zmiany, dzięki którym ma być bardziej nowoczesny, a przede wszystkim intuicyjny. Jeśli kiedykolwiek korzystaliście z PUE ZUS, to wiecie, że aktualnie usługa nie ma nic wspólnego z żadnym z tych słów. Co prawda do pełnej przemiany jeszcze trochę poczekamy, ale od 29 sierpnia możemy poczuć pierwszy powiew świeżości.

PUE ZUS zmienia się na eZUS

Co prawda wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wprowadzeniu nowego ekranu logowania już na początku sierpnia, a mamy tak naprawdę końcówkę miesiąca, ale nie ma to wielkiego znaczenia. W końcu użytkownicy PUE ZUS w końcu zobaczą nowy ekran logowania, który jest tak naprawdę zapowiedzią tego, co czeka nas w przyszłości.

ZUS pracuje nad unowocześnieniem portalu. Docelowo system będzie miał prostą nawigację, intuicyjny interfejs i funkcje dostosowane do potrzeb różnych grup klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami.

- pisze ZUS w swoim komunikacie.

Na razie zmienił się tylko ekran logowania, ale nie jest to zmiana jedynie wizualna. Przy logowaniu każdy użytkownik zostanie poproszony o weryfikację za pomocą kodu. Ten przyjdzie albo SMS-em, albo e-mailem (w zależności od wybranej opcji).

W dalszym kroku pojawi się wybór konta: indywidualne, płatnika (przedsiębiorcy) lub takie, na którym mamy pełnomocnictwo. Jeśli klient wybierze konto indywidualne, przejdzie do widoku PUE i będzie mógł wybrać rolę ubezpieczonego (jeśli ją ma) lub świadczeniobiorcy albo rolę ogólną.

ZUS każe zmienić hasło

Część użytkowników PUE ZUS może się zdziwić, ponieważ system poprosi ich o zmianę hasła. Jest to spowodowane właśnie systematycznym wprowadzaniem nowej wersji serwisu eZUS. W nowych wymogach znajduje się zapis, według którego każde hasło logowania do serwisu musi mieć co najmniej 12 znaków. Jeśli aktualne nie spełnia tych wymogów, konieczna będzie zmiana już przy pierwszym logowaniu.

Zobacz: Aplikacja mZus z nowymi funkcjami. Co nam oferuje?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: oprac. własne