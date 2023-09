Thermomix TM6 w świetnej promocji. Masz czas do 15 września

Firma Vorwerk ruszyła w Polsce z nową promocją na urządzenie Thermomix TM6. Warto się spieszyć, bo oferta jest ograniczona czasowo.

Firma Vorwerk przygotowała promocję dla każdego, kto planował zakup robota kuchennego Thermomix TM6. Tym razem w prezencie otrzymasz do niego urządzenie o wartości prawie 600 zł. Jednak trzeba się spieszyć, bo zostało kilka dni do końca oferty.

Promocja na Thermomix TM6

Na czym polega nowa promocja? Każdy, kto zakupi robot kuchenny Thermomix TM6 dostanie w prezencie ręczny odkurzacz Kobold VC100 o wartości 575 zł. Co ważne, promocja trwa tylko do 15 września lub do wyczerpania, więc trzeba się spieszyć. Zostały tylko 2 dni, a być może nawet mniej, jeśli promocja cieszy się dużym zainteresowaniem.

Aby skorzystać z promocji, należy kupić robot kuchenny Thermomix TM6 w terminie do 15 września, a odkurzacz automatycznie zostanie dodany do zestawu. W tym celu trzeba skorzystać z oficjalnych kanałów sprzedaży, czyli w tym przypadku zamówić prezentację do domu.

Kobold VC100 to bezprzewodowy odkurzacz ze stacją ładującą w zestawie. Pozwala szybko odkurzyć niewielki brud, np. okruchy na podłodze, bez konieczności sięgania po większy sprzęt.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: Vorwerk