Thermomix w świetnej promocji, ale będzie trzeba się spiąć

Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć marka Vorwerk szykuje ciekawą promocję na niezwykle popularne urządzenie kuchenne. Thermomix, bo o nim mowa, kupisz w korzystnych warunkach.

Thermomix to niezwykle popularne w Polsce urządzenie kuchenne. Robot nigdzie na świecie nie sprzedaje się tak dobrze, jak właśnie u nas. Jeśli planowałeś zakup, to warto wstrzymać się do czwartku (10 listopada), ponieważ marka Vorwerk przyszykowała ciekawą promocję.

Thermomix na raty 0 procent

Jak udało nam się dowiedzieć, już w najbliższy czwartek (10 listopada) marka Vorwerk uruchamia w Polsce czasową promocję, w ramach której da się kupić Thermomixa na raty i to 0 procent. Promocja potrwa do 27 listopada i dzięki niej możliwe będzie kupienie robota kuchennego na 10 lub 20 rat bez dodatkowych odsetek. Warto przypomnieć, że niedawno urządzenie podrożało i kosztuje teraz 5745 zł.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że raty będą obsługiwane przez dwa polskie banki: Alior Bank oraz Credit Agricole. Dodatkowe, klienci z zagranicy, będą mogli skorzystać z oferty Cofidis.

Z naszych informacji wynika również, że znacząco skrócił się czas oczekiwania na Thermomixa. Jeszcze niedawno dochodził on nawet do 8 tygodni, ale w tym momencie powinien wynosić maksymalnie 2 tygodnie. W Polsce nadal w zestawie nie ma też siekaczki, która dostępna jest np. w Niemczech. To jednak powinno się zmienić od nowego roku. Na razie jest ona u nas dodatkowo płatna.

