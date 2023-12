Steam Deck OLED za darmo. Valve rozda 100 konsol

Marzysz o konsoli Steam Deck OLED, ale jest ona za droga? Będzie okazja, aby zdobyć ją za darmo. Valve rozda graczom aż 100 egzemplarzy!

Steam Deck OLED to najnowsza, trochę ulepszona wersja Steam Decka. Nie tylko oferuje usprawniony ekran, ale Valve dokonało też kilku mniejszych poprawek, np. w systemie chłodzenia. Jeśli marzysz o takim sprzęcie, to jeszcze dzisiaj w nocy będzie okazja, aby zdobyć go za darmo.

Steam Deck OLED za darmo

Valve poinformowało, że z okazji The Game Awards 2023 rozda graczom aż 100 egzemplarzy konsoli Steam Deck OLED z dyskiem o pojemności 1 TB. Podobne rozdawnictwo było organizowane w zeszłym roku, chociaż zmieniły się zasady. W poprzedniej edycji konsola była rozdawana co minutę. W tym roku będzie to dokładnie 100 urządzeń.

Thursday, tune into #TheGameAwards for your chance to win 100 Steam Deck OLEDs (1 TB version) starting at 4:30p PT / 7:30p ET / 12:30a GMT. Enter during the show at https://t.co/1SlccSYLrg @OnDeck — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 6, 2023

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w loterii? Wystarczy zapisać się na specjalnie stworzonej do tego stronie internetowej tgasteamdeck.com. Warto też oglądać The Game Awards 2023, które rozpocznie się o godzinie 2:00 w nocy czasu polskiego. Co ważne, polscy użytkownicy również mogą wziąć udział w konkursie, więc może komuś z Was akurat się poszczęści.

