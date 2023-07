Rząd da nauczycielom 2500 zł na laptopy. Tyle że nie wszystkim

We wrześniu uczniowie 4. klas mają otrzymać darmowe laptopy do nauki. Jednocześnie rząd chce przekazać nauczycielom bony o wartości 2500 zł na zakup komputera. Niestety, nie każdy go dostanie.

Rząd chce, aby we wrześniu wszyscy uczniowie 4. klas otrzymali darmowe laptopy do nauki. Co prawda przetarg napotkał na małe problemy, ale wygląda na to, że cel ostatecznie uda się zrealizować. Jednocześnie, bon w wysokości 2500 zł na zakup laptopów mogą otrzymać nauczyciele. Niestety, nie wszyscy — informuje serwis Prawo.pl.

Bon dla nauczycieli nie dla wszystkich

Chętni nauczyciele będą mogli otrzymać od rządu bon w wysokości 2500 zł, który następnie będą mogli wykorzystać na zakup laptopa. Urządzenie będą musieli nabyć w jednym ze sklepów, które wezmą udział w programie.

Program ma też kilka dodatkowych ograniczeń. Urządzenia przez 5 lat nie będzie można sprzedać. Nauczyciele nie dostaną też zwrotu nadwyżki w przypadku zakupu sprzętu tańszego, natomiast mogą dopłacić z własnej kieszeni do modelu droższego niż 2500 zł. Tylko, jeśli zdecydują się na drugą opcję, to zakupu i tak nie rozłożą na raty.

Poza tym wsparcia nie otrzyma każdy nauczyciel. Z programu część z nich zostało wykluczonych. Przede wszystkim chodzi o nauczycieli przedszkolnych. Poza tym bonu nie otrzymają też pedagodzy, którzy z podobnej pomocy skorzystali w trakcie pandemii. Wreszcie zakupu trzeba będzie dokonać do końca 2025 roku.

Zobacz: Rząd ukryje, na co wydaje pieniądze Polaków. Jest ustawa

Zobacz: mObywatel dostanie nową funkcję. Bydgoszcz dołącza do pilotażu

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Grabowski Foto / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Prawo.pl, oprac. własne