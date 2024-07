Taki sprzęt zaledwie za ułamek ceny. Kupisz w Lidlu tylko 2 lipca

Kto daje najwięcej szczęścia zapalonym majsterkowiczom? Oczywiście, że Lidl. W dzisiejszej ofercie dnia, znajdziemy pilarkę laserową za ułamek ceny.

Lidl uwielbia majsterkowiczów, co jakiś czas umila im życie atrakcyjnymi promocjami. Oferta dnia w sklepie internetowym Lidla to dziś nie lada gratka. Pilarkę firmy Parkside dostaniemy w dniu dzisiejszym zaledwie za ułamek ceny. Warto skorzystać, bo taka oferta może się prędko nie pojawić. Cena promocyjna to 299 zł (regularna 499 zł).

Pilarka ukosowa z laserem, Parkside PKS, 1500 B3, 1500 W

To urządzenie, które ucieszy niejednego pana domu i zapalonego majsterkowicza. Użytkownicy Lidla twierdzą, że to produkt dobrej jakości i z pewnością nie żaden bubel.

Super mała pilarka przenośna, lekka, super tnie deski i podbitki i inne drewniane rzeczy polecam wszystkim.

- zachwala pilarkę jeden z jej użytkowników.

Cechy pilarki:

Piła poprzeczna-ukośnica PKS 1500 B3 idealna do piłowania drewna i tworzywa sztucznego

Laser zwiększa precyzję cięcia

Płynnie przechylana głowica tnąca

Skosy ciągłe lub regulowane za pomocą elementów mocujących

Urządzenie mocujące i boczne wsporniki do mocowania przedmiotu obrabianego

Kompaktowa konstrukcja z praktycznym uchwytem do przenoszenia

Pojemnik na pył

Możliwość podłączenia do zewnętrznego układu zasysania pyłu

Zestaw nie zawiera materiału do mocowania

Akcesoria w zestawie: 1 pojemnik na pył, 1 narzędzie do wymiany tarcz, 1 narzędzie do regulacji ogranicznika przedmiotu obrabianego, 2 zapasowe szczotki węglowe, 2 baterie alkaliczne (do lasera)

Promocja jest ważna tylko dzisiaj, 2 lipca. Więcej szczegółów na stronie sklepu.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl