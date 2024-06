Lidl znów szaleje z ofertą. I to w idealnym momencie

Już od poniedziałku, 10 czerwca, w Lidlu znajdziemy termorobota MC Smart z Wi-Fi. Kupimy go aż 700 zł taniej.

Termorobot MC Smart z Wi-Fi w Lidlu

Lidl daje promocje na termorobota MC Smart w idealnym momencie. U progu lata, niemal każda pani i pan domu chcieliby zaoferować swoim gościom coś więcej niż tylko zwykłe przekąski z grilla. A teraz, coraz częściej będą okazje na spotkania towarzyskie, zwłaszcza że wielkimi krokami zbliża się czas urlopowy.

Sernik z truskawkami, ciasto rabarbarowe, brownie z malinami, czy inne przekąski. Z termorobotem Lidla przygotowanie efektownych pyszności to przyjemność. I to na szybko.

Zróżnicowana dieta bez wysiłku i nowe pomysły na dania to, to co MC Smart z Lidla może nam zaoferować. W urządzeniu, już na samym starcie mamy wgranych 600 darmowych przepisów, a jeszcze więcej dostępnych jest on-line.

Szukałem urządzenia, które spełni wszystkie moje wymagania. Robienie ciasta, ubijanie śmietany, gotowanie na parze i oczywiście gotowanie. Teraz mam tylko jedno duże urządzenie kuchenne, które spełnia wszystko. I będę eksperymentować.

- zachwala klient sklepu online.

Od poniedziałku 10 czerwca, termorobot MC Smart z Wi-Fi, będzie dostępny w Lidlu w cenie 1799 zł, czyli aż 700 zł taniej.

Zestaw zawiera: pokrywę, wkładkę do gotowania na parze, nasadkę do gotowania na parze, wkład do gotowania i miarkę.

Nowością jest uchwyt pojemnika, umożliwiający trzymanie go jedną ręką. Model ten został wyposażony także w duży, czytelny wyświetlacz 8-calowy.

