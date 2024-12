Lidl rzuca swój hit w wersji świątecznej. Już od poniedziałku 16.12

Z okazji świąt nie mogło zabraknąć w Lidlu promocji na jeden z najbardziej pożądanych sprzętów, mianowicie na największego konkurenta Thermomixa. Już od jutra (16 grudnia) dostaniemy go w niższej cenie zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych.

Nic tak nie cieszy jak dobra promocja od początku tygodnia. No chyba, że jest to promocja na ukochany sprzęt Polaków, czyli termorobota MC Smart z Wi-Fi. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia możemy go nabyć nie tylko w promocyjnej cenie 1999 złotych, ale także w przepięknych wersjach kolortystycznych: czerwonej i czarnej. Oferta obowiązuje do poniedziałku 16 grudnia do 22 grudnia. Sprzęt możemy zakupić online lub w sklepie stacjonarnym. Regularna cena to 2499 złotych. Czy warto? Zawsze warto zapoznać się z recenzjami na stronie produktu, aż 606 osób na stronie Lidla poleca ten sprzęt.

SILVERCREST® KITCHEN TOOLS Termorobot MC Smart z Wi-Fi, 1200 W

Moc: 1200 W

Pojemność: 4,5 l

Poziomy prędkości: 10

Opis produktu:

16 funkcji i programów automatycznych

automatyczne programy do wyrabiania ciasta, gotowania na parze, smażenia, przygotowywania koktajli, puree, czyszczenia, gotowania jajek, fermentacji, powolnego gotowania i sous-vide

10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do mieszania pulsacyjnego

obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do mieszania zup, risotta, gulaszu itp. i delikatnego przygotowywania potraw bez siekania

obroty w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do siekania składników

zintegrowana waga kuchenna do bezpośredniego ważenia w garnku (do 5 kg)

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Lidl