Lidl wyciąga asa z rękawa. Tylko dziś taki sprzęt, w tak dobrej cenie

Listopad to miesiąc, który wyjątkowo sprzyja zakupom i okazjom cenowym na urządzenia domowe. Czyżby Lidl już przymierzał się do Black Weeks? Właśnie ruszyła całkiem korzystna oferta na domowy sprzęt. Ważna tylko dziś.

Sklepy prześcigują się w coraz to lepszych ofertach na sprzęty domowe. Dzisiejsza oferta dnia Lidla jest całkiem korzystna. Za pionowy odkurzacz cyklonowy, zapłacimy w dniu dzisiejszym jedynie 33 procent regularnej ceny. W sklepie internetowym Lidla możemy go nabyć za 399 złotych, zamiast 599 złotych. Warto rozważyć, zwłaszcza że odkurzacz ten ma aż 91 procent pozytywnych opinii od użytkowników.

SILVERCREST® Akumulatorowy odkurzacz pionowy cyklonowy 20 V, SHAZ 20

Czas pracy: ok. 35 minut w trybie ECO, ok. 10 minut w trybie Boost

Akumulator: zasilanie akumulatorowe, akumulator nie jest dołączony

Pojemność pojemnika na kurz: ok. 350 ml

Cechy odkurzacza:

2w1: odkurzacz ręczny i podłogowy

nowoczesna technologia cyklonowa z cyfrowym silnikiem bezszczotkowym 400 W

bezprzewodowy, poręczny i elastyczny w użyciu

2 stopnie odkurzania: tryb Boost + tryb ECO

lampki LED wskazują poziom naładowania akumulatora i tryby pracy

rurę ssawną można szybko wymontować i użyć jako narzędzie ręczne

szybko i efektywnie czyści dywany i twarde podłogi

wyjmowany, bezworkowy pojemnik na kurz

dysza do podłóg z lampką roboczą LED sprawia, że kurz jest lepiej widoczny

demontaż urządzenia bez użycia narzędzi ułatwiający czyszczenie i opróżnianie wyjmowanego pojemnika na kurz

kompatybilność ze wszystkimi akumulatorami serii „PARKSIDE X 20 V Team”

wyjątkowo czyste powietrze wydmuchiwane dzięki filtrowi HEPA-14 + filtrowi ze stali szlachetnej

