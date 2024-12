Promocja w Lidlu rusza pełną parą! To urządzenie nie ma sobie równych

Przygotowania do świąt ruszyły pełną parą, a wraz z nimi świąteczne porządki. I to dosłownie! Lidl wie, jak zachęcić do tej, znienawidzonej przez wielu Polaków, czynności. Właśnie ruszył ze świetną promocją na sprzęt sprzątający renomowanej marki.

Nadszedł gorący czas przedświątecznych przygotowań. Oznacza to, że czas najwyższy zabrać się za porządki. Lidl wyszedł na przeciw oczekiwaniom i właśnie zaoferował w swojej aplikacji kupon promocyjny na świetne urządzenie do sprzątania. W dniach od 9.12 do 15.12, możesz zakupić mopa renomowanej firmy Vileda w promocyjnej cenie 229 złotych. Wystarczy, że podczas zakupów w sklepie stacjonarnym aktywujesz kupon w aplikacji Lidl Plus. 91% procent użytkowników, poleca to urządzenie.

Vileda Mop parowy Steam ONE, 1550 W, z nakładką do czyszczenia dywanów

Moc: 1550 W

Opis mopa Vileda

myjka parowa do dokładnego i higienicznego czyszczenia

zabija do 99,9% bakterii i wirusów

wysokiej jakości nakładka z mikrowłókna umożliwiająca czystość bez smug

czyszczenie bez szkodliwych chemikaliów

w zestawie znajdziemy wkład do czyszczenia dywanów

ustawienie pary zapewnia optymalną wytrzymałość pary i wilgotność odpowiednią dla każdej podłogi

wbudowany wskaźnik poziomu wody napełniającej umożliwia łatwe sprawdzenie poziomu wody

nagrzewanie w 15 sekund

pojemność zbiornika: 400 ml

