Lidl szaleje. Takiej promocji jeszcze nie było

Przed nami lato, czyli czas aktywnego odpoczynku, odkrywania nowych miejsc i czerpania radości z długich, słonecznych dni. Miłośnicy dwóch kółek znajdą w sklepie internetowym Lidl.pl szeroki wybór rowerów. Modele z napędem elektrycznym są dostępne w okazyjnych cenach.

Każdy, kto potrzebuje dwukołowego towarzysza, znajdzie takiego w ofercie Lidla. Sieć handlowa uzupełniła swój internetowy asortyment o atrakcyjną ofertę rowerów elektrycznych, które wyróżniają się wysoką jakością i przystępną ceną.

Pojazdy są dopasowane do różnych potrzeb i preferencji użytkowników. Fani górskich tras znajdą na Lidl.pl elektryczny rower górski Zundapp Z898 za 4999 zł, który powinien się sprawdzić w wymagających sytuacjach. Został wyposażony w 24-biegową przerzutkę oraz hydrauliczne hamulce tarczowe, których zaletą jest większa siła hamowania oraz modulacja. Miłośnikom tras trekkingowych Lidl Polska proponuje również elektryczny rower górski Zundapp Z801 w cenie 4 999 zł, z mechanicznymi hamulcami tarczowymi.

W internetowej ofercie Lidl Polska można znaleźć również rowery miejskie, które sprawdzą się podczas codziennych dojazdów do pracy i szkoły czy weekendowych wypadów. Dla fanów funkcjonalności sieć oferuje rower składany Zundapp ZF20 w cenie za 1949 zł. Model ten może być idealnym kompanem do jazdy po mieście. Wyposażony w przerzutki Shimano Tourney i hamulce Tektro V-brake, zapewnia wygodę i mobilność. Lidl Polska oferuje także atrakcyjną opcję elektryczną do miejskich podróży: rower elektryczny CRIVIT Urban E-bike za 6999 zł. Ten model wyróżnia się ramą typu step-through, która znacząco zwiększa komfort jazdy. Natomiast czujnik momentu obrotowego i wytrzymały pasek z włókna węglowego zapewniają płynną i wygodną jazdę.

Akcesoria rowerowe w Lidlu

Lidl Polska oferuje również szeroki wachlarz akcesoriów rowerowych, takich jak kaski, bidony czy oświetlenie, które zapewnią komfort i bezpieczeństwo podczas każdej podróży oraz będą funkcjonalnym dodatkiem do roweru. Sieć proponuje kask marki Fisher za 155,99 zł, który wyróżnia się lekkością i wytrzymałością. Podczas długich wypraw rowerowych ważne jest, aby zawsze mieć pod ręką wodę, a do tego przyda się bidon marki CRIVIT w cenie 19,99 zł. Bez względu na to, czy jeździmy po zmroku, czy w pochmurne dni, dobre oświetlenie to podstawa bezpieczeństwa, dlatego w ofercie sieci klienci mogą kupić zestaw oświetlenia marki CRIVIT w cenie 149 zł za zestaw.

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Lidl

Źródło tekstu: Lidl