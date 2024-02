Zaloguj się do Google. Możesz się zdziwić

Google wprowadza małą zmianę w swoich usługach, która może zdziwić wielu użytkowników. Uprzedzamy, że to zaplanowane i tak właśnie ma wyglądać.

Każdy, kto korzysta z usług Google'a, wie, jak wygląda strona logowania. Dlatego dla wielu użytkowników szokiem może być zmiana, którą wprowadziła amerykańska firma. Strona logowania właśnie się zmienia.

Google zmienia stronę logowania

Nowa strona logowania do usług Google'a może być powodem lekkiego zamieszania. Wiele oszustw udaje prawdziwe serwisy, więc nie zdziwię się, jak niektórzy poczują pewien dyskomfort w trakcie logowania. Nie ma powodów do obaw. Właśnie tak to ma wyglądać. Zmiana co prawda nie jest duża, ale po latach przyzwyczajeń może zdziwić.

Odświeżona strona logowania jest dużo bardziej ascetyczna, a jednocześnie nowoczesna. Google twierdzi, że została ona przygotowana zgodnie ze standardem Material 3, który systematyczne wprowadzany jest w wielu aplikacjach i usługach amerykańskiego giganta. Co ważne, zmiana jest czysto kosmetyczna i nie niesie za sobą żadnych nowych funkcji.

Nową stronę logowania zobaczycie zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych. Nowość weszła w życie wczoraj (21 lutego), ale pełna implementacja zajmie kilka tygodni, więc przez jakiś czas możecie jeszcze widzieć stary ekran logowania.

