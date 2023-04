Glovo odpala abonament. Na początek w Łodzi

Łódź to pierwsze miasto w Polsce z usługą abonamentową Glovo Prime. Dzięki niemu użytkownicy aplikacji mogą korzystać z nielimitowanych, darmowych dostaw z restauracji oraz sklepów. To drugie podejście do tej usługi.

Glovo wprowadza usługę abonamentową do pierwszego miasta w Polsce, do Łodzi. Glovo Prime umożliwi użytkownikom aplikacji korzystanie z nielimitowanych, darmowych dostaw u wybranych partnerów, w tym wśród najpopularniejszych restauracji w mieście, takich jak Pasta GO!, Food Art - Street Food & Cocktail, Gorąca Kiełbasiarnia czy Hashtag Sushi Express. Dostępne będą także supermarkety czy inne sklepy, takie jak Kwiaciarnia Flowers Time czy piekarnia Montag.

W Glovo cały czas rozbudowujemy dostępne kategorie, dzięki czemu nasi użytkownicy mogą zamawiać między innymi kwiaty, kosmetyki, artykuły wyposażenia wnętrz czy wyroby cukiernicze. Dzięki Glovo Prime będą mogli cieszyć się ze swoich zakupów z dostawą za darmo. ​Po raz pierwszy uruchomiliśmy Glovo Prime w 2021 roku, jednak potem musieliśmy zamrozić projekt na jakiś czas, aby lepiej dopasować go do potrzeb naszych partnerów i użytkowników. Teraz wznawiamy program, a Łódź, w której jesteśmy najpopularniejszą platformą, jest pierwszym miastem, w którym nasi użytkownicy mogą ponownie cieszyć się z dostaw w abonamencie Glovo Prime.

– powiedział Carlos Silvan, General Manager w Glovo Polska

Za Glovo Prime trzeba zapłacić 14,99 zł miesięcznie, a darmowa dostawa dotyczy zamówień o minimalnej wartości koszyka 35 zł w przypadku restauracji i sklepów oraz 70 zł w przypadku supermarketów. Sklepy dostępne w ramach Glovo Prime są oznaczone logotypem w aplikacji.

W całej Polsce aplikację Glovo pobrało już ponad 4 miliony osób. Rozwiązanie to dociera już do ponad 50% populacji Polski oraz 80% mieszkańców polskich miast. Jednocześnie, co czwarta restauracja w Polsce jest dostępna w Glovo.

Źródło zdjęć: Vlad Ispas / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Glovo