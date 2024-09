Empik szaleje. Za 169 zł szkoda tego sprzętu nie wziąć

Początek roku oznacza jedno - promocje na artykuły biurowe. Tym razem, to Empik zaskoczył nie lada ofertą cenową. Przecenił naprawdę świetny sprzęt biurowy, który z czystym sercem polecamy. Nie przegap, bo to naprawdę gorący towar.

Ten model lampki biurkowej marki Xiaomi to produkt, który z czystym sercem możemy polecić każdemu. Przetestowana i sprawdzona. Te wszystkie pozytywne opinie w sieci to nie chwyt marketingowy, ale prawda. Minimalistyczna, ale nowoczesna. Nie dość, że prezentuje się bardzo elegancko, to można nią sterować głosowo. Nadaje się do rozmaitych celów, pomocna do podświetlania podczas robienia zdjęć, idealna do gier planszowych oraz czytania. W sklepie internetowym empik kupimy ją na ten moment o 50 zł taniej, za jedyne 169,99 zł, co stanowi prawdziwą okazję cenową. Jest to na ten moment, najtańsza oferta w sklepach internetowych. Regularna cena lampki to 219,99 zł.

Naprawdę dobrze ją mieć. Pozwala pracować lub relaksować się z większą efektywnością i bez zmęczenia oczu. Została zaprojektowana w taki sposób, aby zredukować migotanie światła i zapewnić wysoki współczynnik odwzorowania barw Rs90. Estetycznym pokrętłem reguluje się jasność, a dodatkowo, po wciśnięciu zmienia temperaturę barwową.

Sprawdź aktualną promocję na lampkę w:

Empiku

Specyfikacja lampki:

Materiały: Metal

Kolor produktu: Biały

Klasa wydajności energetycznej: F

Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V

Roczne zużycie energii: 8 kWh

Prąd wejściowy: 0.8 A

Napięcie wejściowe DC: 12 V

Wysokość produktu: 445 mm

Głębokość produktu: 150 mm

Szerokość produktu: 445 mm

Współpraca z Asystentem Google: Tak

Dostosowanie jasności: Tak

Współpraca z Amazon Alexa: Tak

Wi-Fi: Tak

Regulowana temperatura barwowa: Tak

Wbudowany wyłącznik: Tak

Żywotność żarówki: 25000 h

Rodzaj żarówki: LED

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: empik