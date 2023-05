Oszustwo nowej generacji. Za 600 zł wykiwasz każdego

Chińska spółka Tencent Cloud za 145 dol., czyli około 608 zł, stworzy cyfrowego klona dowolnej osoby.

Fałszowanie głosu i obrazu to potężna technika, o czym ostatnio na własnej skórze mogła przekonać się chociażby pewna kobieta z Arizony, której oszust próbował wmówić, że porwał jej córkę. Tyle dobrego, że jak na razie wykorzystanie AI przez przestępców zdaje się mieć charakter incydentalny.

Istnieje jednak ryzyko, że to się zmieni, a to za sprawą chińskiej spółki Tencent Cloud, która wprowadziła do oferty dość brawurową usługę – deepfake as a service.

Sklonuj dowolną osobę za sześć stów

Za kwotę 145 dol. (ok. 608 zł) firma obiecuje stworzyć cyfrowego klona dowolnej osoby, który nie dość, że mówi głosem swego protoplasty, to w dodatku zapożycza wygląd i występuje na wideo. Jak możemy przeczytać w oficjalnym ogłoszeniu, cały proces twórczy trwa poniżej 24 godzin, a zastosowanym algorytmom wystarczają 3 minuty interakcji z daną osobą.

Rzecz jasna, formalnie nikt nie namawia do przestępstw. Zamiast tego Tencent rekomenduje cyfrowe klony wszystkim tym, którzy chcieliby mieć cyfrowego prezentera na wzór prawdziwej osoby, a więc na przykład kancelariom prawniczym czy punktom handlowym.

W dodatku oferowane są rozmaite filtry, które zmieniają wygląd postaci w sposób jednoznacznie podkreślający jej cyfrowy charakter, ze stylizacją na dwuwymiarową kreskówkę na czele.

Ale nie da się oprzeć wrażeniu, że oddawanie tak potężnego narzędzia jak deepfake w ręce masowego konsumenta może budzić liczne wątpliwości. Małym pocieszeniem dla nas, przynajmniej na razie, może być jedynie to, że na start usługa dostępna będzie wyłącznie w językach angielskim i chińskim.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Kamil Zajączkowski / Shutterstock

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne