Biedronka stawia nowe maszyny. To wymóg prawny

Biedronka przygotowuje się do zmiany przepisów, która zacznie obowiązywać od 2025 roku. Dlatego sieć stawia nowe maszyny.

Od 1 stycznia 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny. Nakłada on na sklepy o powierzchni co najmniej 200 mkw. obowiązek prowadzenia zbiórek plastikowych butelek o pojemności do 5 l, szklanych butelek o pojemności do 3 l oraz metalowych puszek o pojemności do 1,5 l. Coraz więcej sieci się do tego przygotowuje, a jedną z nich jest Biedronka — informuje serwis Wiadomości Handlowe.

Nowe maszyny w Biedronce

Pierwszy recyklomat Biedronki stanął w sklepie w Skórzewie przy ul. Poznańskiej. Jest on ustawiony przed placówką i pozwala on oddawać puste opakowania. W zamian klienci mogą otrzymać vouchery do wydania na zakupy w sklepie.

Jednorazowo można oddać 1000 butelek, co przekłada się na bon w wysokości 50 zł (5 gr za opakowanie). Program jest na razie prowadzony testowo, ale na tym plany sieci się nie kończą.

Okazuje się, że niektóre butelkomaty zaczęły pojawiać się wewnątrz sklepów z charakterystycznym owadem w nazwie i logo. Jedna z takich maszyn pojawiła się w placówce w Warszawie na Wilanowie. Co prawda była nieczynna, ale to prawdopodobnie wkrótce się zmieni.

Biedronka ma aktualnie prowadzić rozmowy z różnymi dostawcami recyklomatów i dopiero po testach zdecyduje się na konkretne urządzenia, które będą spełniały wymagania sieci. Podobne testy prowadzi także Lidl.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: WiadomościHandlowe.pl, oprac. własne