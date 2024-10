Biedronka smali cholewki do kierowców. Przydatny sprzęt 65% taniej

Biedronka nie byłaby sobą, gdyby nie rozpoczęła tygodnia od nowej promocji. Trzeba przyznać, że cena oferowanego urządzenia tym razem robi wrażenie. Jest trzykrotnie niższa niż normalnie.

Odkurzacz samochodowy i komprsor do kół, tylko teraz dostaniemy, zaledwie za 99 zł. (Cena regularna to 299 złotych). 65% obniżki, to jest naprawdę coś, koło czego nie powinniśmy przejść obojętnie. Promocja trwa od 13 października - 1 listopada w Biedronka Home.

Odkurzacz samochodowy i kompresor do kół 2w1, Extralink

Ręczny odkurzacz do kurzu i pompka 2w1 tego typu powinien posiadać każdy kierowca. Zajmuje mało miejsca, a może okazać się wyjątkowo przydatny. Warto nabyć i wypróbować, zwłaszcza za taką cenę. Producent zachwala doskonałą konstrukcję dyszy urządzenia, które zapewnia łatwe zbieranie kurzu z dywanów, łóżek, stołów i trudno dostępnych zakamarków. Kompresor z kolei, przeznaczony jest do pompowania kół w samochodach, motocyklach, rowerach czy skuterach. Ale to nie wszystko, przyda się także do pompowania piłek, np. do koszykówki czy piłki nożnej.

Informacje o produkcie:

Marka: EXTRALINK

Materiał: tworzywo sztuczne

Kolor: czarny

Wymiary: 35 x 12,5 x 6,6 cm

Waga: 0,9 kg

Pojemność baterii: 2500 mAh

Okres gwarancji: 2 lata

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Biedronka Home