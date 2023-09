Allegro podnosi ceny. Chodzi o przesyłki

W Polsce wciąż szaleje wysoka inflacja, więc nie powinno nikogo dziwić, że różne firmy podnoszą ceny swoich usług. Tak jest na przykład w przypadku Allegro i oferty Smart!.

Allegro Smart! to usługa bardzo wygodna dla kupujących na tej platformie. Płacąc raz niewielką kwotę miesięczną lub roczną, możemy korzystać z darmowej dostawy do paczkomatu lub kurierem. Oczywiście o ile wartość naszych zakupów będzie miała odpowiednią wartość – odpowiednio 45 zł dla przesyłki do paczkomatu lub 65 zł dla przesyłki kurierskiej.

Usługa Allegro Smart! jest oferowana za darmo dla nowych użytkowników na 3 miesiące. W tym czasie możemy skorzystać z 5 bezpłatnych dostaw. Później trzeba płacić:

10,99 zł co miesiąc lub

lub 59,90 zł co rok.

Pierwsza z tych opłat wkrótce się zmieni.

Tanio już było

Allegro poinformowało w komunikacie, że 16 października 2023 roku o godzinie 9:00 zmieni cenę miesięcznej subskrypcji Allegro Smart!. Będzie to podwyżka z 10,99 zł do 14,99 zł, czyli o ponad 36%.

Jeśli masz miesięczną usługę Allegro Smart!, wykupioną przed 16 października, przed godziną 9:00 – nic się dla Ciebie nie zmieni do zakończenia opłaconego przez Ciebie miesiąca. Zmiany będą dotyczyły tylko nieopłaconych miesięcy.

– czytamy w komunikacie Allegro

Opłata roczna pozostaje na dotychczasowym poziomie 59,90 zł.

Jeśli korzystasz z miesięcznej subskrypcji Allegro Smart!, platforma nie przedłuży jej automatycznie.

Jeśli masz zapisaną kartę płatniczą – w dniu zakończenia opłaconego przez Ciebie okresu nie pobierzemy automatycznie opłaty za kolejny miesiąc i nie przedłużymy Twojej subskrypcji na nowych warunkach. Damy Ci znać mejlowo, że Twoja subskrypcja się zakończyła. Jeżeli akceptujesz nową cenę, to usługę Allegro Smart! możesz przedłużyć samodzielnie.

– wyjaśnia Allegro

Można również łatwo zmienić subskrypcję miesięczną na roczną. Wtedy opłata w przeliczeniu na miesiąc wyniesie tylko około 4,99 zł. Instrukcję jak to zrobić, znajdziesz pod tym adresem.

Zobacz: Allegro Mini Przesyłka – nowa, tania metoda dostawy Poczty Polskiej

Zobacz: Allegro z małym, ale przydanym usprawnieniem. Wielu się ucieszy

Ankieta Korzystasz z Allegro Smart!? Tak Nie Nie korzystam z Allegro

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Anna Rymsza / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Allegro