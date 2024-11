Kupujesz na Allegro? Z tej informacji się ucieszysz

Allegro przyszykowało ciekawą promocję dla wszystkich użytkowników Smart. Chodzi o darmową dostawę.

Użytkownicy Allegro Smart mają dostęp między innymi do darmowych dostaw swoich zakupów, o ile zrobią je na określoną w regulaminie kwota. Ta ostatni raz wzrosła w listopadzie 2022 roku i wynosi 45 zł dla dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru oraz 65 zł dla przesyłek kurierskich. Jednak teraz, przez określony czas, wymogi zostają obniżone.

Allegro Smart z promocją na darmowe dostawy

Allegro, prawdopodobnie z okazji zbliżającego się Black Friday, przygotowało promocję dla użytkowników Smart. Na czym ona polega? Darmowe dostawy przez określony czas będą dostępne dla zakupów w niższej kwocie. Zamiast dotychczasowych 45 zł dla dostawy do automatów paczkowych i punktów odbioru, obowiązywać będzie 30 zł.

Co ważne, akcja dotyczy tylko i wyłącznie dostaw do automatów paczkowych i punktów odbioru. W przypadku przesyłek kurierskich nadal obowiązuje limit zakupów za kwotę co najmniej 65 zł. Kluczowe jest też to, że towary za 30 zł musimy zakupić u jednego sprzedawcy. Tylko wtedy dostawa będzie darmowa. Promocja potrwa do 2 grudnia.

