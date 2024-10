Dramat w Action. Tego sprzętu lepiej nie kupuj, sami się przekonaliśmy

Promocje w sklepach to nie zawsze okazje, a często czyszczenie magazynów. Tak jest tym razem w sieci Action i trzeba uważać bo można wejść na minę.

Na łamach Telepolis nie tylko informujemy was o nowościach ze świata GSM, technologii i rozrywki czy testujemy smartfony, tablety oraz podzespoły PC, ale często również wyłapujemy atrakcyjne promocje w różnych sklepach. Czasami jednak trzeba też zwrócić uwagę, że coś zupełnie nie jest warte swojej ceny.

Zegarek bez podstawowych funkcji to strata pieniędzy

Tak jest niestety z najnowszą ofertą w popularnej sieci Action, która przeceniła sportowy smartwatch marki Denver na niecałe 35 złotych. Chociaż kwota wydaje się niewygórowana, to niestety nadal zbyt wysoka. Nie wierzycie? Wystarczy przeczytać nasz test.

Denver SWC157ACMK2 to jedna wielka kolekcja braków. Mowa o słabej jakości wykonania, ekranie z wyblakłymi kolorami czy cichym mikrofonie. Jakby tego było mało funkcje są mocno ograniczone, liczenie kroków błędne, śledzenie snu nie działa, a aplikacja na smartfony jest słabo przetłumaczona.

Mimo, że to zegarek (i to smart!) nie dostajemy tutaj nawet stopera, a budzik ledwo działa. To może warto go kupić dla trybów sportowych? Też nie. Do wyboru jest tylko spacer, bieganie, brzuszki i pajacyki. Wybór więc nie dość, że mocno ograniczony to dwa pierwsze tryby nie maja sensu, skoro liczenie kroków jest fałszywe.

No dobrze, ale nie każdy chce dużo wydawać. Jakie są więc alternatywy? Chociażby Xiaomi Mi Band 8 Active, który można aktualnie kupić oficjalnie w Polsce za 83 złote. Oczywiście to "dużo" zestawiając z ceną Denvera z Action. Jednak sprzęt Xiaomi pod każdym względem będzie lepszy.

Sprawdź aktualne ceny Xiaomi Mi Band 8 Active :

👉 Ceneo 👈



Zobacz: be quiet! z nowościami. Przystępne ceny i aż 10 lat gwarancji

Zobacz: Szok u Apple. Nowy Mac mini ma 16 GB RAM i startuje od 2999 zł

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis / Anna Rymsza

Źródło tekstu: oprac. własne