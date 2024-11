Pędź do Action. Dwie świetne okazje na tanią elektronikę

Sieć sklepów Action ostatnio wydaje się nie do pobicia, jeżeli chodzi o dobre okazje na tanią elektronikę. W najnowszej promocji tygodnia można upolować dwa interesujące gadżety w niezłych cenach.

W najnowszej promocji tygodnia w Action naszą uwagę przykuły dwie smart kamery – jedna tania, a druga jeszcze tańsza. Ceny zachęcają, a możliwości sprzętu są obiecujące.

Okazje w promocyjnych cenach będą dostępne od 6 listopada. Będzie je można upolować ze zniżką do 12 listopada.

Zewnętrzna kamera obrotowa LSC Smart Connect

Pierwsza z okazji w Action to kamera obrotowa LSC Smart Connect do użytku na zewnątrz. Urządzenie kosztuje standardowo 159 zł, jednak teraz można je mieć za 122,99 zł, czyli taniej o 22%.

Obrotowa kamera LSC Smart Connect przechwytuje obraz w rozdzielczości 1080p, jest wyposażona w funkcję wykrywania ruchu, alarm syrenowy i ustawienia prywatności. Urządzenie pozwoli monitorować każde pomieszczenie na zewnątrz, stanowiąc alternatywę dla drogich systemów monitoringu. Taki sprzęt docenią właściciele domów z ogrodem, większych gospodarstw z kilkoma zabudowaniami, posiadacze domku na działce czy osobnego garażu.

Jak zachwala Action, zaletą kamery LSC Smart Connect jest to, że można ją łatwo obsługiwać za pomocą bezpłatnej aplikacji. Ten niepozorny gadżet pozwoli sprawdzić, czy wszystko wokół domu jest bezpieczne, a także też obserwować, co robią nasze zwierzaki na zewnątrz – nawet na odległość, pod nieobecność właściciela w domu.

Ofertę na zewnętrzną kamerę LSC Smart Connect można sprawdzić na stronie sieci Action. Znajdziecie tam też adresy sklepów stacjonarnych z tym urządzeniem.

Wewnętrzna kamera obrotowa LSC Smart Connect

Jeszcze większą obniżką cenową objęta została domowa kamera LSC Smart Connect – przydatna w pomieszczeniach. Urządzenie w promocji Action kosztuje tylko 78,99 zł, choć wcześniej oznaczało wydatek 109 zł. Rabat wynosi więc 27%.

Domowa kamerka LSC Smart Connect ma zasięg do 5 metrów, przechwytuje obraz w rozdzielczości 1080p i można ją łatwo zintegrować z domową siecią Wi-Fi, a sterować za pomocą aplikacji. Kamera obraca się o 355° i przechyla o 180°, zapewniając użytkownikowi podgląd tego, co się dzieje w domu.

Zaletą urządzenia jest też tryb noktowizyjny, więc całość sprawdzi się też w nocy przy wyłączonych lampach. Kamera włącza się w momencie, gdy zostanie zauważony ruch. To dobre rozwiązanie, by na przykład obserwować, czy dziecko śpi w swoim łóżeczku albo co robi domowy zwierzak. Zarejestrowany obraz wideo można zachować na karcie microSD, do późniejszego przejrzenia.

Ofertę na domową kamerę LSC Smart Connect można sprawdzić na stronie Action, wyszukując najbliższy sklep z tą okazją.

