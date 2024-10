Dzieje się w Action. Za niecałe 68 zł warto wziąć choćby na próbę

Action uwielbia zaspokajać potrzeby fanów taniej elektroniki. Jak co tydzień, sklep przygotował atrakcyjne promocje cenowe i nie tylko. Tym razem, zaskoczył nowościami.

Za kilkanaście złotych możemy zaopatrzeć się w ciekawe sprzęty elektroniczne i je przetestować. Takie rzeczy tylko w Action. Tym razem sklep zaskoczył ofertą nie tylko pod względem cen, ale także rodzaju asortymentu. Nic tylko brać i używać! Na sklepowych półkach znajdziemy całkiem przyjemny wizualnie bezprzewodowy zestaw karaoke, nową wersję kultowej już myszy do gier firmy Battletron oraz bezprzewodową stację pogodową. Każdy z produktów będzie kosztował nas mniej niż 70 złotych.

Bezprzewodowy zestaw karaoke Fresh ’n Rebel Kids

Cena zestawu karaoke to 67,95 złotych. Składa się on z dwóch mikrofonów bezprzewodowych z 6 różnymi trybami modyfikacji głosu. Czas odtwarzania jest całkiem wystarczający bo: 12 godzin. To, że jest bezprzewodowy, gwarantuje dobrą zabawę i koniec uganiania się ze splątanymi kablami. Wielokolorowe oświetlenie LED doda odpowiedniego nastroju i zapewni świetną zabawę z przyjaciółmi i rodziną. Może to być fajna opcja na posępne wieczory i długie jesienne weekendy.

Mysz do gier Battletron

Cena myszy to 44,95 zł. Chyba nie ma osoby, która by nie słyszała o myszach tej firmy. Opinie są rozmaite, ale mysz ma taką cenę, że każdy może właściwie ją wypróbować i wyrobić sobie własną opinię. Jedno jest pewne - mysz do gier prezentuje się dość nowocześnie i wygląda całkiem dobrze. Producent obiecuje, że zapewnia ona więcej zabawy podczas gry dzięki bardzo długiemu kablowi, 6 przyciskom i oświetleniu LED.

Bezprzewodowa stacja pogodowa Nor-Tec

Cena urządzenia to 64,90 zł. Stacja to przydatny gadżet dla tych, którzy pasjami sprawdzają pogodę. To nie tylko same prognozy, ale także kalendarz, alarm i barometr. Duży i czytelny wyświetlacz umożliwia szybki odczyt wszystkich danych. Bezprzewodowe czujniki pozwalają monitorować temperaturę wewnątrz i na zewnątrz, wilgotność powietrza i prognozy pogody bez kłopotów z okablowaniem. Jeśli przetestować, to właśnie o tej porze roku, bowiem jest najbardziej zmienna.

Zobacz: Action z odlotową promocją. Ten sprzęt przyda się właśnie teraz

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl

Źródło tekstu: Action