Action odpala petardę. Ten sprzęt to murowany hit

Popularna w Polsce sieć sklepów Action przygotowała kolejny atrakcyjnie wyceniony sprzęt. Tym razem mowa o kamerze IP z możliwością nagrywania w nocy.

Okres letni dla większości Polaków wiąże się z urlopami, a więc wyjazdami oraz zwiększoną aktywnością na działkach. To właśnie dlatego warto zadbać o bezpieczeństw swojego dobytku. Najłatwiej zrobić to inwestując w monitoring, a wbrew pozorom wcale nie musi być to drogie i skomplikowane.

Zestaw monitoringu domowego wyceniono na 179 zł

Do oferty popularnej sieci sklepów Action weszła kamera IP w postaci modelu LSC Smart Connect. Jej cecha szczególną jest dołączony panel solarny, który zdecydowanie upraszcza montaż i pozwala na instalację w miejscach, gdzie nie mamy stałego dostępu do prądu.

Mamy tutaj do czynienia z nagraniami w jakości HD (1280×720 pikseli), ale jest też opcja interpolacji do Full HD (1920 x 1080 pikseli). Kąt widzenia obiektywu wynosi 100°. Nie zabrakło też dwustronnej komunikacji audio (odtwarzanie i nagrywanie), doświetlania w nocy i funkcji alarmu.

Obudowa urządzenia jest odporna na warunki atmosferyczne, ale nie podano certyfikatu IP. Materiały wideo mogą być zapisywane na lokalnej karcie microSD plus urządzenie oferuje również łączność Wi-Fi 2,4 GHz.

Opisywana kamera IP dostępna jest już w sklepach Action w cenie 179 złotych, a więc znacznie taniej niż inne propozycje na rynku wyposażone w panel solarny oraz podobną funckjonalność.

Zobacz: Zmiany na rynku SSD. Wydajne modele z nowymi układami

Zobacz: Komputer płaski jak naleśnik. Wszystko dzięki firmie ASRock

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Action, Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: oprac. własne