Zmiany na rynku SSD. Wydajne modele z nowymi układami

Na rynku nośników półprzewodnikowych PCIe 5.0 x4 wreszcie zaczyna się konkurencja. Producenci mają do wyboru już nie tylko kontrolery firmy Phison.

Obsługa interfejsu PCI Express 5.0 zawitała pod domowe strzechy pod koniec 2021 roku za sprawą procesorów Intel Alder Lake-S i płyt głównych LGA 1700. Rok później dołączyły do nich układy AMD Ryzen 7000 oraz platformy AM5. PCIe 5.0 w porównaniu do PCIe 4.0 oferuje dwa razy wyższe transfery.

Nowy SSD zaoferuje wydajność do 12,5 GB/s i 5 lat gwarancji

Korzystają z tego głównie karty graficzne oraz nośniki półprzewodnikowe. A tak się składa, że tajwańska firma TeamGroup zaprezentowała właśnie nowy model. Charakteryzuje się on wysoką wydajnością, nowym kontrolerem oraz atrakcyjniejszą ceną niż u konkurencji.

TeamGroup T-Force GC PRO to SSD w formacie M.2 2280, który korzysta z interfejsu PCIe 5.0 x4 oraz protokołu NVMe 2.0. Użyto tutaj kontrolera InnoGrit IG5666 oraz 232-wartswowych kości 3D TLC NAND. W drugim przypadku dostawca pozostaje nieznany, ale obecnie oferuje je tylko Micron oraz YMTC.

Deklarowana wydajność to do 12 500 MB/s dla odczytu i do 11 000 MB/s dla zapisu sekwencyjnego. Jest więc nieco wolniej niż w zaprezentowanym wcześniej TeamGroup T-Force GE PRO. Układ chłodzenia to niewielkie rozwiązanie grafenowe, które zmieści się w laptopach i konsolach.

TeamGroup T-Force GC PRO trafi do sprzedaży w wersjach o pojemności 2 i 4 TB. Producent obiecuje 5 lat gwarancji ograniczonej współczynnikiem zapisanych danych - kolejno 1200 i 2400 TBW. Sugerowane ceny nie zostały zdradzone, ale ma być taniej niż za SSD z kontrolerami Phison E26.

