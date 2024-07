Komputer płaski jak naleśnik. Wszystko dzięki firmie ASRock

Jesteś fanem AMD? Marzy Ci się złożenie małego PC, który nie będzie odstawał wydajnością i możliwościami od dużych maszyn? Nie ma problemu.

Obecnie złożenie małego zestawu komputerowego, który będzie oferował wysoką wydajność w grach i programach nie jest już niczym trudnym. Na rynku przybyło podzespołów komputerowych w formacie ITX. Jednak część producentów lubi wyzwania i przesuwa poprzeczkę jeszcze wyżej.

Do wyboru będzie kilka różnych wariantów

ASRock, tajwańska firma specjalizująca się w płytach głównych, kartach graficznych i Mini PC, pochwaliła się swoją nową platformą. Mowa o rozwiązaniu Thin ITX, które zaprojektowano z myślą o dostępnych już procesorach AMD Ryzen 7000 oraz dopiero nadciągającej serii Ryzen 9000.

ASRock X600TM-ITX to płyta główna o wymiarach 17 x 17 centymetrów, wyposażona w 6-fazową sekcję zasilania i gniazdo AMD AM5. Producent deklaruje obsługę CPU o TDP do 65 W. Znajdziemy tutaj dwa banki dla pamięci RAM DDR5 typu SO-DIMM o taktowaniu do 6400(+) MHz i pojemności do 96 GB.

W przypadku magazynowania danych mamy do dyspozycji dwa porty SATA III i dwa złącza M.2 2280 z interfejsem PCIe 4.0 x4. Jest też miejsce na moduł M.2 2230 od łączności bezprzewodowej. Kodek dźwiękowy to podstawowy Realtek ALC269, zaś kontroler sieciowy to gigabitowy Realtek RTL8111H.

ASRock zaoferuje kilka różnych wariantów różniących się panelem I/O. Jednak domyślnie mowa o czterech USB 3.2 Gen 1 typu A, po jednym HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, złączu zasilania, RJ-45 i dwóch portach audio.

Płyta główna ASRock X600TM-ITX trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena pozostaje nieznana, ale biorąc pod uwagę dość niszowy format należy zakładać, że nie będzie to najtańsza propozycja na rynku. Miniaturyzacja i niewielki wolumen sprzedaży swoje kosztują.

Źródło zdjęć: ASRock

Źródło tekstu: oprac. własne