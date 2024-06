Gamingowy monitor w świetnej promocji. Kupisz za cztery stówki

Szukasz taniego, ale solidnego monitora dla graczy? Sklep Media Expert przygotował promocję na ciekawy model Acera.

Odpowiedni monitor to dzisiaj jeden z najważniejszych elementów gamingowego wyposażenia każdego gracza. Dotyczy to przede wszystkim miłośników dynamicznych produkcji sieciowych, jak CS2 czy Valorant. W tym przypadku monitor z dobrym odświeżaniem jest na wagę złota. Jeśli aktualnie takiego szukacie, a nie chcecie wydawać majątku, to powinniście zainteresować się promocją sklepu Media Expert.

Acer Nitro QG240YH3BIX w promocji

W sklepie Media Expert możecie w bardzo niskiej cenie kupić monitor Acer Nitro QG240YH3BIX. W tym momencie kosztuje on zaledwie 399 zł. Nie jest to może najlepsza propozycja, ale w swojej kategorii cenowej jest praktycznie bezkonkurencyjny, więc dla mniej wymagających lub bardziej oszczędnych osób będzie świetnym wyborem, także jako drugi monitor do komputera.

A co Acer Nitro QG240YH3BIX ma do zaoferowania? Przede wszystkim 24-calową matrycę VA o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli). Do tego dochodzi odświeżanie na poziomie 100 Hz, które będzie bardzo przydatne we wspominanych wcześniej grach, które są bardzo dynamiczne i szybka reakcja często decyduje o wygranej. Czas reakcji matrycy wynosi 4 ms (GtG) lub 1 ms (VRB), kontrast to 1000:1, a jasność sięga 250 cd/m2. Z kolei pokrycie palety barw sRGB to 95%. Monitor obsługuje też AMD FreeSync.

