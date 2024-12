Acer Chromebook Plus – nowoczesność i wydajność w promocji

Wyobraź sobie laptop, który uruchamia się w kilka sekund, działa płynnie przez cały dzień i zapewnia idealne warunki do pracy, nauki oraz rozrywki. Takie możliwości oferuje nowy Acer Chromebook Plus, który łączy nowoczesny design, zaawansowane podzespoły i sztuczną inteligencję napędzaną przez Gemini. Co więcej, teraz dostępny jest w specjalnej promocji w cenie 1699 zł.

Acer Chromebook Plus to laptop zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy oczekują szybkości, niezawodności i intuicyjnej obsługi. Dzięki procesorowi Intel Core oraz systemowi ChromeOS urządzenie:

uruchamia się w mniej niż 10 sekund,

zapewnia dwukrotnie szybsze działanie nawet przy wielu otwartych aplikacjach,

oferuje większą ilość pamięci, co pozwala na zapisanie większej liczby plików i instalowanie aplikacji.

Wytrzymała bateria wystarcza na cały dzień pracy lub nauki, co czyni Chromebooka niezastąpionym towarzyszem w podróży, na uczelni czy w biurze. Dzięki wbudowanej ochronie przed wirusami, automatycznym aktualizacjom oraz kompatybilności z aplikacjami Android i pakietem Microsoft Office, użytkownik może skupić się na tym, co naprawdę ważne.

Idealny do pracy i rozrywki

Smukła, lekka konstrukcja oraz jasny i wyraźny ekran mają sprawić, że Chromebook Plus nada się zarówno do oglądania filmów, grania, jak i pracy z grafiką. Dodatkowo, dzięki dostępowi do szerokiej gamy aplikacji i usług, laptop powinien spełnić wymagania zarówno profesjonalistów, jak i miłośników multimediów.

Bonusy, które robią różnicę

Kupując urządzenie Acer Chromebook Plus, użytkownicy otrzymują dostęp do ekskluzywnych korzyści:

Google One AI Premium na rok , z 2 TB przestrzeni w chmurze i wsparciem sztucznej inteligencji w Gmailu i Dokumentach Google.

, z 2 TB przestrzeni w chmurze i wsparciem sztucznej inteligencji w Gmailu i Dokumentach Google. YouTube Premium bez reklam przez 3 miesiące , co pozwala w pełni cieszyć się ulubionymi treściami.

, co pozwala w pełni cieszyć się ulubionymi treściami. Photoshop w przeglądarce i Adobe Express Premium przez 3 miesiące, otwierając możliwości profesjonalnej edycji zdjęć i tworzenia grafik.

Wyjątkowa promocja – tylko do końca roku

Do 31 grudnia 2024 roku można skorzystać z promocji i kupić model Acer Chromebook Plus w cenie 1699 zł. Promocja obejmuje modele 514 i 515, dostępne w sklepach x-kom, Media Expert oraz RTV Euro AGD.

Acer Chromebook Plus to laptop, który łączy innowacyjne technologie, wysoką wydajność i funkcje dopasowane do współczesnych potrzeb. Dzięki promocji może to być doskonały wybór zarówno dla uczniów i studentów, jak i profesjonalistów.

Źródło zdjęć: Acer

Źródło tekstu: Acer