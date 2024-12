Chcesz nowy telewizor? Możesz go wygrać w konkursie Samsunga

Firma Samsung zaprasza swoich klientów do udziału w konkursie Twój wymarzony Samsung AI TV, w którym na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, w tym telewizor Neo QLED QN92D 75 cali oraz kody do platformy streamingowej Rakuten TV. Konkurs trwa od 10 grudnia 2024 roku do 11 lutego 2025 roku, a uczestnictwo wymaga kreatywności i zaangażowania.

Aby wziąć udział w konkursie i dać sobie szansę na wygraną, należy:

Odpowiedzieć na pytanie konkursowe: Jaka dodatkowa cecha AI byłaby według Ciebie przydatna w telewizorach?

Dodać opinię o posiadanym telewizorze lub produkcie audio Samsunga na stronie samsung.pl: opinia musi mieć co najmniej 200 znaków, zawierać hasztagi #OpiniaZaNagrodęWKonkursie oraz #SamsungWymarzonyAITV i być szczera (zarówno pozytywna, jak i negatywna), do zgłoszenia należy załączyć zdjęcie lub zrzut ekranu opinii oraz dowód zakupu produktu lub zdjęcie tabliczki znamionowej.



Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny online.

Szczegółowe zasady, regulamin oraz instrukcja zgłaszania opinii znajdują się na stronie konkursAITV.samsung.pl oraz w filmie instruktażowym na YouTube (dołączony poniżej).

Nagrody dla uczestników

Nagrodą główną w konkursie jest telewizor Samsung Neo QLED QN92D 75”. To innowacyjny sprzęt, idealny dla miłośników filmów i gier. Dzięki procesorowi AI NQ4 Gen2 oraz technologii Quantum Mini LED, urządzenie ma zapewnić wyjątkową jakość obrazu i dźwięku, podnosząc materiały do rozdzielczości 4K. Dodatkowo, funkcja Upłynniacza Ruchu 144 Hz ma zagwarantować płynność rozgrywki, a system Smart TV Tizen chroni dane użytkowników dzięki rozwiązaniu Samsung Knox.

Nagrody II stopnia to 100 zestawów kodów do platformy Rakuten TV. Każdy zestaw pozwala na obejrzenie 10 filmów lub programów z oferty serwisu, o wartości 22,99 zł za kod. Kody można wykorzystać do 31 marca 2025 roku.

Konkurs trwa do 11 lutego 2025 roku.

Źródło zdjęć: Samsung

Źródło tekstu: Samsung