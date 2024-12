Samsung Galaxy S25 będzie jak iPhone? Chodzi o ładowanie

Premiera serii Galaxy S25 zbliża się wielkimi krokami, a w sieci pojawia się coraz więcej szczegółów na temat tych flagowych urządzeń. Najnowsze wieści dotyczą między innymi ładowania bezprzewodowego, które zapowiada się bardzo obiecująco. Przynajmniej jak na sprzęt Samsunga.

Dalsza część tekstu pod wideo

Opcje pamięci – różnorodność dla każdego

Smartfony z serii Galaxy S25 będą dostępny w kilku wariantach pamięci. Podstawowy model zaoferuje 128 GB lub 256 GB pamięci masowej. Galaxy S25+ ma z kolei mieć 256 GB lub 512 GB pamięci, a najbardziej zaawansowany Galaxy S25 Ultra będzie dostępny w wersjach 256 GB, 512 GB oraz 1 TB. Warto jednak pamiętać, że dostępność poszczególnych modeli może się różnić w zależności od rynku.

Obsługa Qi2 – Galaxy będzie jak iPhone

Z najnowszych doniesień wynika, że wszystkie modele Galaxy S25 mają wspierać standard ładowania bezprzewodowego Qi2. Potwierdzili to znani tipsterzy, między innymi Ice Universe. Standard ten pozwoli użytkownikom korzystać z szerokiej gamy akcesoriów kompatybilnych z Qi2 i MagSafe, co ma zapewnić wygodniejsze i bardziej efektywne ładowanie.

Qi2 oferuje dwa profile ładowania: Extended Power Profile (15 W, bez magnesów) oraz Magnetic Power Profile (15 W, z magnesami). Pojawia się pytanie, czy Samsung zdecyduje się na pełne wsparcie profilu Magnetic Power Profile, czy może wprowadzi własne rozwiązanie z wykorzystaniem magnetycznych etui, podobnie jak Oppo czy OnePlus.

Galaxy S25 Ultra – certyfikacja i globalna premiera

Najbardziej zaawansowany model z serii, Galaxy S25 Ultra, otrzymał certyfikację NBTC w Tajlandii. Oznacza to, że jego globalna wersja zbliża się do premiery. Telefon pojawił się z numerem modelu SM-S938B/DS, co dodatkowo podsyca spekulacje na temat jego rychłej premiery.

Wszystkie trzy modele – Galaxy S25, S25+ i S25 Ultra – mają zostać oficjalnie zaprezentowane 22 stycznia 2025 roku podczas wydarzenia Galaxy Unpacked. Wciąż jednak termin ten nie został oficjalnie potwierdzony, więc w rzeczywistości może być inny.

Jeśli planujesz zakup jednego z modeli Galaxy S25, warto śledzić oferty przedsprzedażowe, które co roku przyciągają uwagę fanów marki. Ceny nowych modeli najprawdopodobniej pozostaną na poziomie ich poprzedników (od 799,99 USD za Galaxy S24 do 1 299,99 USD za Galaxy S24 Ultra, w Polsce od 4099 zł do 8249 zł), ale można się spodziewać atrakcyjnych zniżek oraz bonusów u operatorów czy w sklepach internetowych.

Seria Samsung Galaxy S25 zapowiada się jako jedna z najważniejszych premier 2025 roku. Nowoczesne funkcje, różnorodna gama modeli i wsparcie dla nowego standardu ładowania Qi2 mają sprawić, że urządzenia te będę się cieszyć dużym zainteresowaniem oraz wysoką sprzedażą. Czas pokaże, czy pobiją pod tym względem swoich poprzedników.

Zobacz: Samsung Galaxy S25 Ultra dostanie lepszy aparat

Zobacz: Samsung chce pobić rekordy. Chodzi o Galaxy S25

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Android Headlines, Ice Universe / X, GSMArena, Phone Arena