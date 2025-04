Zaskakująca nowość. Od teraz do iPada dokupisz... kredkę

Kredki dla Twojego iPada

Apple Crayon Pro to nowy rysik do iPadów, produkowany przez firmę ColorWare. Funkcjonalnie jest to Apple Pencil Pro, a więc zmniejszone opóźnienia, gest ściskania korpusu do przywołania menu narzędzi, mechanizm pokazywania gdzie dokładnie zetknie się z wyświetlaczem czy też funkcję odnajdowania akcesorium. Nie tym jednak Apple Crayon Pro chce przyciągnąć, acz swoim wyglądem kredki, który jest bardzo unikatowy jak na cyfrowy rysik do tableta.