Jaka parówa wariacie? Teraz spyta cię o to robot

W sieci sklepów Żabka, od lat można zjeść szybką przekąskę. Ich hot dogi są częstym wyborem osób, które się spieszą i chcą szybko wrzucić coś na ząb. Teraz ulubionego hot doga może dla ciebie stworzyć specjalny robot.

Jakiś czas temu Internet obiegł mem "jaka parówa wariacie". Żabka potrafi bawić się w marketing, więc szybko rozpoczęli akcję marketingową pod tytułem "jakie sosiwo wariacie". Teraz sieć sklepów idzie o krok dalej w promocji swoich szybkich przekąsek. Już teraz hot doga zrobi dla ciebie robot.

"Robbie", bo tak ma na imię robot Żabki, już teraz pracuje w placówce Żabka Nano przy ulicy Dobrej 54 w Warszawie. Według informacji podanych w spocie reklamowym, oprogramowanie robota składa się z 15 tysięcy linijek kodów. Hot doga można zamówić z pozycji automatu, który pozwoli wybrać rozmiar dania, preferowaną parówkę oraz sosy. Wszystko wygląda na banalnie proste i przypomina zamawianie jedzenia w McDonald's.

Po złożeniu zamówienia, robot od razu przechodzi do jego realizacji. Najpierw wyjmuje bułkę i wkłada ją do grilla elektrycznego. Następnie rozgrzane pieczywo napełnia sosami, by na koniec wsadzić parówkę i podać klientowi gotowego hot doga.

Źródło zdjęć: Biuro Prasowe Żabka Polska

Źródło tekstu: Biuro Prasowe Żabka Polska